Hver anden dansker forsøgt narret af it-svindlere

Phishing, ransomware, identitetstyveri, falske hjemmesider og ditto konkurrencer. Cyberkriminelle huserer på nettet i sådan en grad, at omkring hver anden dansker har oplevet en eller anden form for forsøg på online-svindel i løbet af de seneste to år.

Det oplyser Ingeniørforeningen, IDA på baggrund af en ny undersøgelse, som foreningen og Forbrugerrådet Tænk sammen har fået foretaget via Userneeds blandt lidt over 2.000 danskere.

Undersøgelsen afslører også, at falske konkurrencer samt phishing – altså forsøg på at narre offeret til at videregive deres brugernavn, adgangskoder, bankoplysninger eller lignende – befinder sig højt på it-svindlernes hitliste.

Hele 36 procent af de adspurgte oplyste således, at de havde været udsat for phishing, mens 30 procent havde været ude for falske konkurrencer. Sidstnævnte lokker ofte med fede præmier med det formål at få brugeren til at oplyse navn, mail-adresse og telefonnummer, hvorefter de personlige informationer bliver solgt videre, typisk til spammere.

Snedige bedragere

Ifølge IDAs ekspert i it-sikkerhed, Jørn Guldberg, er it-bedragerne blevet bedre og bedre til at skabe beskeder, der virker troværdige.

"De kriminelle benytter både mails og sms'er. Tidligere så de nærmest ubehjælpelige ud, men flere og flere er nu på korrekt dansk, og kan være svære at gennemskue, ikke mindst hvis man bliver fanget på det forkerte ben," siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Desuden er svindlerne blevet gode til at time deres kriminalitet. Eksempelvis måtte Skattestyrelsen omkring frigivelsen af årsopgørelsen udsende en advarsel om ikke at falde i svindlernes mailfælder," fortæller eksperten i it-sikkerhed.

Jørn Guldberg tilråder, at man altid forholder sig skeptisk til mails eller sms'er, der er fulde af gyldne løfter – og på samme vis bruger sin kritiske sans i forhold til konkurrencer, hvor man kan risikere at blive udsat for læssevis af spammails og opkald i én uendelighed.