CBB har Danmarks mest tilfredse mobilkunder

Analysefirmaet Loyalty Group er endnu engang klar med resultatet af deres rundspørge af tusindvis af danskere, som fortæller om deres loyalitet og tilfredshed med selskaber i forskellige brancher.

I mobilbranchen er det endnu engang CBB, som vinder prisen for branchens mest tilfredse og loyale kunder. Det er tredje år i træk og fjerde gang på fem år, at CBB vinder denne pris.

CBB’s direktør mener, at selskabets grundværdier: ærlig, kærlig og uden bøvl er årsagen til succesen.

”Der findes mange priser derude, men de allervigtigste er dem, der uddeles af kunderne. Derfor er jeg og resten af CBB vanvittigt stolte over, at verdens bedste kunder igen-igen har valgt at give os så flotte vurderinger, at årets Loyalty Award nu for femte gang er landet hos os. Så tak til alle vores kunder for anerkendelsen – vi lover ikke at hvile på laurbærrene,” siger Nikolaj Boserup, der er direktør i CBB ifølge meremobil.dk

Selvom CBB altså vinder prisen for tredje år i træk har de tænkt sig at fortsætte de gode takter, som blandt andet bunder i frihed til kundeservice.

”Vi har truffet et valg om at give kollegaerne i kundeservice stor frihed til selv at vælge, hvordan de vil håndtere henvendelser fra kunderne. For mange regler kan indimellem komplicere tingene, så instruktionen er simpel: Giv kunderne den bedst mulige oplevelse. Vær ærlig og sig tingene, som de er. Vær kærlig – sig det med glimt i øjet, og mød kunderne med medmenneskelighed. Og ikke mindst uden bøvl: Lad så vidt muligt være med at sende kunderne videre. Løs deres problemer for dem. Vi lover ikke mere, end vi kan holde. Til gengæld gør vi os umage. Det kan kunderne mærke, og det kvitterer de for,” lyder det ifølge meremobil.dk fra Nikolaj Boserup.