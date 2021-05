Telenor bygger 5G-indendørsløsninger

Danmarks andenstørste mobiloperatør Telenor har nu etableret 5G-indendørsløsninger på lokationerne i Aalborg og København. De højere hastigheder og stabilitet ved 5G adskiller sig markant fra tidligere teknologier, og derfor kan en 5G-indendørsløsning være en bedre løsning for virksomheder på større arealer med mange ansatte.

Sideløbende med, at Telenor er i gang med at udrulle landsdækkende 5G i sit mobilnetværket, så bruger mobil- og internetselskabet også den nye 5G-teknologi til at skabe nye effektive indendørsløsninger. Telenor har netop etableret 5G-dækningsanlæg på hovedkontorerne i Aalborg og København og er dermed blandt de første danske virksomheder til som har indendørs 5G-dækning.

Med en 5G-indendørsløsning trækker man det landsdækkende mobilnetværk med ind i på kontorerne og får som resultat et meget mere stabilt alternativ til WiFi. Fordelen ved at bruge 5G-mobilteknologien som internet frem for WiFi er en markant højere sikkerhed, rækkevidde og kapacitet. Desuden kan mobilnettet meget bedre håndtere mange devices på en gang i modsætning til WiFi, der ofte møder interferens og dermed dårlig brugeroplevelse. Det betyder, at virksomheders medarbejdere får en mere stabil dækning, da de udelukkende er på mobilnetværket og ikke skal skifte mellem WiFi- og mobilteknologierne.

”Mobilteknologier er mere modstandsdygtige, da de er bygget til at levere en højere sikkerhed og stabilitet end de private WiFi-forbindelser er, og derfor er mobilteknologierne også markant sværere at hacke. Udover at sikre sine medarbejdere et mere sikkert og stabilt internet, så kan der også være nogle økonomiske fordele, da mobilteknologiernes høje rækkevidde kræver langt færre antenner i bygningen. Når anlægget først er sat op, så behøver virksomhederne hverken at bekymre sig om opdateringer eller vedligeholdes, det gør vi jo automatisk i mobilnetværket,” siger Jesper Mølbak netværksekspert i Telenor.