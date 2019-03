Brug fingeraftrykslæseren på Galaxy S10 hvis det skal være sikkert

Rapporter afslører, at oplåsning via kameraet på den nye Samsung Galaxy S10 ikke er så sikkert som først antaget. Nogen hævder sågar, at nogle enheder kan låses op af andre end ejeren.

Det viser sig, at ansigtsgenkendelsen i Galaxy S10 kan narres ved at bruge en video af ejeren, som vist hos Unbox Therapy og efterprøvet af The Verge . Det er bekymrende, men ifølge Samsung, er oplåsning via ansigtet kun tiltænkt hurtig adgang til din enhed, hvor fingeraftrykssensoren er den mere sikre løsning, til de der værner om deres privatliv.

Samsung har sendt TechRadar følgende udtalelse: ”Ansigtsgenkendelse er en praktisk måde at låse sin telefon op med. Til handlinger, som kræver en stærk grad af sikkerhed, anbefaler Samsung, at man bruger den nye indbyggede ultrasoniske fingeraftryksscanner i skærmen, som kun låser op med dit fysiske aftryk."

"Den ultrasoniske fingeraftryksscanner er certificeret af FIDO Alliance, med verdens første biometriske komponentcertificering, som anerkender dens høje grad af sikkerhed og for industrien bedste mulighed til enheder med biometrisk autentificering.”

Fingeren er mere sikker end ansigtet

En del af årsagen til at oplåsning med ansigtet ikke er lige så sikkert som Apples Face ID er, at Samsung ikke foretager nogen 3D-scanning af ansigtet – et nøglekomponent i at sikre sig, at den person som kigger på telefonen, er den rigtige, samt at det ikke blot er et billede eller en video af personen.

Hvorfor laver den så ikke en 3D-scanning? Der er ikke plads til de nødvendige sensorer i designet på Galaxy S10, til at gøre det muligt, hvor frontkameraet er lagt ind i skærmen i stedet for i et hak.

Det vides ikke om Samsung har planer om at forbedre ansigtsgenkendelsen i fremtidige softwareopdateringer, men vi har sendt spørgsmålet til dem og vil opdatere artiklen, hvis vi får et svar.