BritBox lanceres i Danmark

Nu er der endelig kommet dato på lanceringen af den nye tjeneste BritBox. Som titlen antyder så er det en streamingtjeneste der har fokus på britiske serier.

BritBox er et samarbejde mellem BBC og ITV, som tilbyder et massivt katalog af klassiske titler fra Storbritannien med alt fra anmelderroste dramaer over neglebidende krimiserier og prisbelønnede komedieserier til spændende dokumentarer. Tjenesten er allerede lanceret i USA, Canada, Australien og Sydafrika og nu udvider streamingtjenesten til yderligere 8 lande internationalt – blandt andet i Danmark og resten af Norden.

Prisen for BritBox i Danmark bliver 79 kr/md. eller 599 kr/år og der tilbydes en 7-dages gratis prøveperiode.

Et udvalg af nye BritBox Orginials vil også lande i løbet af det første år – inklusiv true-crime dramaerne Stonehouse, med Matthew Macfadyen og Keeley Hawes og The Thief, His Wife, and the Canoe, med Eddie Marsan i hovedrollen. Samt den lethjertede mordmysterieserie Sister Boniface Mysteries med Lorna Watson og Jerry Iwu i hovedrollerne og The Confessions of Frannie Langton med Karla-Simone Spence og Jodhi May. BritBox Nordic vil også lancere eksklusive nye titler hver måned, fra den længe ventede Idris Elba’s Fight School til den anmelderroste Anne med prisvindende Maxine Peake i hovedrollen.

Ud over spændende dramaer og morsomme komedier, kan reality-tv fans se sæson 17 og 18 af Masterchef UK eksklusivt på BritBox, alt imens krimielskere ikke skal gå glip af sæson 6 af den gribende politiserie Line of Duty. Har man endnu ikke set serien, er der også rig mulighed for at binge de 5 tidligere sæsoner. Den prisvindende Line of Duty-serie tiltrak over 15 millioner seere til den neglebidende finale af sæson 6, hvilket gør serien til Storbritanniens mest sete dramaserie i det 21. århundrede.

”Vi ved at de nordiske seere er kæmpe fans af britisk TV, og vi er sikre på, at de også bliver vilde med det indhold, som vi kan tilbyde på BritBox ved lanceringen. Det er nemt at tilmelde sig med vores tilbud om en 7-dages gratis prøveperiode, hvilket giver mulighed for med det samme at bingewatche favoritter som for eksempel Peaky Blinders, Vera, The Office, og klassikere som Absolutely Fabulous, Blackadder og Prime Suspect. Vi kommer også til at tilbyde flere af de ikoniske og historiske dramaer, Storbritannien er så kendt for, som blandt andet Andrew Davis’ Pride and Prejudice, samt Brideshead Revisted som netop er genudgivet i HD.” fortæller Neale Dennet, Lanceringsdirektør hos BritBox International.

Indholdet fra tjenesten kan også ses hos C More Reklame-link, der indgik en samarbejdsaftale med Britbox tilbage i december 2021.