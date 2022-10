Beat Diabetes – Kampen for livet er tilbage

Nu står det klart, hvilke danske kendisser, som skal dyste mod kendte svenskere og nordmænd i kampen mod diabetes! Det er sangerinde og tv-stjerne Jasmin Gabay samt komiker og sanger Lasse Dein, som skal konkurrere på det danske hold mod de andre nationer i forskellige discipliner for at skaffe penge til forskning og for at øge bevidstheden om diabetes. Programmet vises på Viaplay og TV3 dagen før World Diabetes Day, den 13. november, klokken 19.00-21.00.

De skandinaviske nabolande er repræsenteret af to kendte danskere, svenskere og nordmænd, som udfordrer hinanden i forskellige discipliner for at samle penge ind til diabetesforskning og øge viden og bevidsthed om type 1-diabetes og type 2-diabetes. På det danske hold kæmper den kendte tv-profil og sangerinde Jasmin Gabay sammen med komiker, kunstner og type 1-diabetiker Lasse Dein.

Udover konkurrencerne vil programmet give seerne et indblik i, hvordan det er at leve med eller helt tæt på diabetes gennem forskellige personlige historier og optrædener med kendte artister.

Modtagerne af dette års 'Beat Diabetes – Kampen for livet’ er Barndiabetesfonden og Beat Diabetes i Sverige, Diabetesforeningen i Danmark og Diabetesforbundet i Norge. Pengene går direkte til forskning,