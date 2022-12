ASKO opvaskemaskine med 20 års holdbarhed og indbygget UV-lys

ASKOs nye opvaskemaskine DW60 har gennemgået en række tests for at leve op til løftet om 20 års holdbarhed. Opvaskemaskinen, der skal være en af de mest rummelige og fleksible på markedet, fjerner bakterier ved hjælp af UV-lys med et minimalt energi- og vandforbrug, og mindsker med Auto Dose-funktionen et overforbrug af vaskemiddel. Med den integrerede app kan du samtidig styre maskinen på farten og starte den, når det er mest økonomisk.

Den nye opvaskemaskine DW60 er testet på ASKOs laboratorie i Sverige. Her har alle komponenter af maskinen været igennem en række tests, blandt andet med forskellige niveauer af vandhårdhed. Det sikrer, at maskinen kan køre i helt op til 12,500 timer, hvilket svarer til 20 års brug, selv i Danmark, hvor vandet har et højt kalkindhold.

For at bidrage til den lange holdbarhed, indeholder opvaskemaskinen også mere stål end nogen anden opvaskemaskine på markedet. Alle dele af maskinen, der er i kontakt med vand, er fremstillet i rustfrit stål. Det er med til at gøre opvaskemaskinen mere modstandsdygtig overfor slitage.

Levetiden på 20 år forudsætter, at forbrugeren kører maskinens selvrensendes program. Forbrugeren bliver underrettet med notifikationer om, hvornår maskinen skal renses.

UV-lys sikrer optimal hygiejne

Den nye opvaskemaskine garanterer optimal hygiejne med nyt UV-renseprogram. Det innovative program, nærmere bestemt UV Cleanse ModeTM, fjerner ved hjælp af UV-lys 99,99999% af alle bakterier. Det er med til at sikre, at opvaskemaskinen når de højeste hygiejnekrav selv ved programmer med lave temperaturer som maskinens ECO-program.

Udover at sikre optimale vaskeresultater, skiller maskinen sig også ud med dens stor fleksibilitet. DW60 har plads til hele 17 sæt service svarende til 180 genstande, hvilket er mere end nogen anden opvaskemaskine på markedet.3 Med hele fire aftagelige kurve til service er det muligt at få plads til selv de største tallerkner, fade og vinglas samt bradepander.

ASKO DW60 (Image credit: ASKO)

Adaptive Green Mode sikrer et minimalt energi og vandforbrug

Takket være maskinens Adaptive Green Modefunktion er du sikret et minimalt energi- og vandforbrug med helt ned til 7,5 liters vandforbrug per vask. Til sammenligning bruger mange opvaskemaskiner 13-14 liter vand per vask. Funktionen analyserer, hvor beskidt dit service er for derefter at tilpasse temperaturen og vandforbruget. På den måde bliver der kun anvendt den nødvendige temperatur samt mængde af vand for at rengøre dit service.