Apple Watch 6 kan spore yoga og have indbygget termometer

Apple Watch 5 er allerede en fantastisk sundheds- og fitnessenhed, men det er sandsynligt, at det kommende Apple Watch 6 bliver endnu bedre. Et af de aspekter, der kan forbedres, er yogasporing.

Dette er baseret på et patent, som Apple for nylig blev tildelt, og som blev opdaget af Patently Apple. Med titlen ‘Pose and heart rate energy expenditure for yoga’, beskriver patentet metoder til hvordan man mere nøjagtigt kan spore en brugers energiforbrug under dyrkelse af yoga.

Dette gøres muligt på en række områder ved hjælp af puls- og bevægelsesdata, som hjælper med til at finde ud af hvilken position, du laver, og dermed hvor meget energi du sandsynlige forbruger.

Interessant nok nævner patentet også en hudtemperaturlæsning imens du dyrker hot yoga, og skulle herefter kunne justere målingerne i overensstemmelse med disse.

Apple Watch kan allerede spore yoga, men det lyder som om de systemer beskrevet i dette patent, vil give mulighed for en mere detaljeret og nøjagtig sporing. I betragtning af at meget af sporingsfunktionaliteten alene afhænger af bevægelses- og hjertefrekvensdata, kan det godt ske, at dette også udkommer som en softwareopdatering til eksisterende Apple Watch-modeller - måske som en del af watchOS 7.

De nuværende modeller kan dog ikke aflæse din hudtemperatur, så dette aspekt af funktionen vil sandsynligvis være forbeholdt et fremtidig Apple Watch, som Apple Watch 6 - og hvis Apple tilføjer en form for indbygget termometer i Apple Watch 6, vil det sandsynligvis også blive brugt til andet end yogasporing.

Når det er sagt, er et patent aldrig en garanti for, at en funktion nogensinde vil se dagens lys, og med dette patent, som netop dukker på så tæt på den formodede lancering af Apple Watch 6 og watchOS 7 i september, regner vi ikke med, at det en funktion, som vi vil se før Apple Watch 7 – hvis nogensinde

Det er dog stadig muligt, at yogasporing får en opgradering på Apple Watch før eller senere.