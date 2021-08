Apple stadig klart størst på smartwatch markedet

Den seneste rapport fra Counterpoint Research viser status på markedet for wearables, specielt når det gælder smartwatches. Generelt oplever markedet for smartwatches vækst med en stigning på 27 procent solgte enheder i Q2 2021 sammenlignet med samme kvartal 2020.

Det skyldes især en større efterspørgsel på smartwatches under 100 dollars. Den kategori af smartwatches steg med 547 procent i antal solgte enheder fra 2020 til 2021. Det skriver mobil.nu

Dette seneste kvartal ligger Samsung nummer tre med en stigning på 43 procent solgte enheder, altså en større vækst end årets generelle.

Samsung forbedrede sit salg med både Galaxy Watch 3 og Galaxy Watch Active 2 i forhold til året inden. Garmin oplevede en endnu større vækst på 63 procent i forhold til 2020 og solgte flere smartwatches det kvartal end nogensinde i selskabets historie. Deres smartwatches er yderst populære hos brugere, der udøver ekstremsport og lignende på grund af deres GPS-funktioner, skriver mobil.nu

Apple ligger stadig i top med 28 procent af det globale marked, men samlet er selskabets markedsandel faldet med to procentpoint det sidste års tid. For første gang har Apple Watch dog solgt over 100 millioner eksemplarer. En senior analytiker hos Counterpoint siger, at det amerikanske marked fortsat er nøglemarkedet for Apple Watch og udgør mere end halvdelen af selskabets Watch-brugere.

Selvom Huawei lå på andenpladsen dette kvartal, var de det eneste selskab, der oplevede et fald i antal solgte enheder. Counterpoint mener, at det er en paralleleffekt af, at selskabet oplever et fald også indenfor smartphones. Huawei havde en markedsandel på 9,3 procent i Q2 2021 mod 13,1 procent i Q2 2020. Det er et markant fald, som formentlig fortsætter i Q3 2021, skriver mobil.nu