Apple overvejer at droppe iPhone 13

Overtro kan få Apple til at droppe iPhone 13 - 20 % af potentielle købere siger, de overvejer at droppe telefonen, hvis den kaldes iPhone 13.

Senere i år kommer iPhone 13 på markedet og for mange er det en opgradering, de har ventet længe på. For andre kan det være helt modsat og en telefonmodel, de ikke vil røre med en ildtang. I en spørgeundersøgelse i USA foretaget af SellCell svarede hele 20 procent af de adspurgte, at de overvejer at skippe denne model på grund af overtro.

Tallet 13 anses generelt at stå for uheld i den vestlig kultur og af netop den årsag er der mange hoteller eller andre bygninger, der springer 13. etage over og i stedet kalder den 12A eller lignende.

I undersøgelsen blev deltagerne videre spurgt, hvad den nye iPhone burde hedde, og mange syntes tilsyneladende, at ”iPhone” var et fint navn. Der går rygter om, at Apple kan finde på at kalde deres næste mobil for iPhone 12s.

Vælger Apple at kalde den for iPhone 12s, så indikerer det i hvert fald, at der bliver tale om en mindre opdatering. Er der tilpas med store nyheder, kan det være at Apple ganske enkelt bare springer over iPhone 13 og vælger navnet iPhone 14.