Apple har lanceret iOS 12: Sådan ændrer det din iPhone og iPad

Nu har du mulighed for at downloade iOS 12-opdateringen, hvor Apple leverer nye funktioner til eksisterende enheder, på din iPhone og iPad.

iOS 12 tweaker styresystemet med blandt andet grupperede notifikationer, en tilføjelse af Memoji til Animoji og bedre hastigheder for ældre enheder. Selv din iPhone 6 vil blive hurtigere.

Apple annoncerede den officielle udgivelsesdato for iOS 12 under sidste uges iPhone XS-lancering, og nu er den så landet.

Du kan downloade iOS 12 via Indstillinger (ikonet med det store, grå tandhjul): Gå til Indstillinger -> Generelt -> Softwareopdatering, og så vil du se den.

Derfor kan iOS 12 måske ikke downloades straks

Vi kan allerede sige, at iOS 12 er bedre end iOS 11. Næsten alle, vi talte med i løbet af det sidste år, oplevede problemer med iOS 11. Nej, det var ikke kun dig.

Men muligheden for hurtigt at downloade ny iOS-software er et problem, som Apple-brugere står over for år efter år - og vi forventer ikke, at iOS 12-lanceringen vil være anderledes i 2018.

Da så mange ejere af ældre iPhones skynder sig at downloade softwareopdateringen på samme tid, kan det tage flere timer, eller endda en hel dag at komme igennem. Det er i hvert fald, hvad vi har oplevet tidligere.

Selv når du kommer igennem, vil iOS 12 ikke indeholde Group FaceTime - en funktion, der først blev lovet på Apple WWDC 2018. Den er blevet forsinket, men vi har store forhåbninger om at få funktionen at se i iOS 12.1 i oktober, måske når iPhone XR bliver lanceret.

Hvad gør du i mellemtiden? Der er mange funktioner til at se frem til, så du kan altid udforske dem via vores gennemgang af iOS 12 nedenfor.