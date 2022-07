Apple forbereder fremtid uden iPhone-covers

Der udgår stærke signaler fra Apple om, at covers ikke er nødvendigt ved det næste køb af en ny iPhone.

Det skriver ZDNet.

Og det sker på baggrund af Apples egne udmeldinger.

Først og fremmest er der tech-gigantens annonce, som mange nok har set i tv eller biografen.

Reklamen viser en iPhone, der ligger på kanten af et bord uden et cover på, mens den ringer, og vibrationerne gør, at mobilen falder ned fra bordet efterfulgt af teksten "Relax it’s iPhone". Det skriver Computerworld.

Det er det første, der tyder på, at covers ikke er en nødvendighed.

På sociale medier skriver Apple og så til reklamen, at iPhone 13 er beskyttet.

"iPhone 13 med keramisk skjold. Hårdere end noget smartphoneglas. Slap af, det er iPhone," skriver Apple.

"Stellet er i aluminium som er kendt for at være meget slidstærkt, selvom der kan ophobes lette ridser over tid. Glasset, der beskytter skærmen, er Ceramic Shield, som er blandt de hårdeste på markedet - lig med eller bedre end det bedste Gorilla Glass. Det er meget svært at bryde, men kan stadig blive ridset, så en skærmbeskytter er værd at overveje for dem, der ønsker at garantere beskyttelsen af deres nye iPhone 13 yderligere," skriver Screenrant ifølge Computerworld.

Mediet skriver og samtidig, at selvom det er solidt, er det stadig glas og kan derfor stadig få ridser, og det kan selvfølgelig stadig ske, at et slag er så hårdt, at det skader. Derfor mener Screenrant fortsat, at et cover og skærmbeskytter er den eneste måde at være helt beskyttet på – trods Apples udmeldinger.

Det afhænger som altid af brugerens villighed til risiko. Apple gør hele tiden iPhonen bedre til at modstå slag, men man kan selvfølgelig aldrig være sikker, men når tech-giganten har selvtillid nok til at reklamere med et produkt, der falder ned af et bord, tyder det på, at vi er nået langt. Det skriver Computerworld.