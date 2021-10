Apple advarer om højere risiko for cyberangreb

Onsdag udsendte computer- og smartphone-producenten Apple en rapport, vis formål var at kritisere et nyt EU-udkast, som skal tvinge brugere til at installere software udenfor iPhone-producentens App Store.

"Hvis Apple blev tvunget til at støtte 'sideloading', ville flere skadelige apps nå ud til brugerne, fordi det ville være lettere for cyberkriminelle at målrette dem - selvom sideloading var begrænset til kun tredjeparts appbutikker," lyder det i rapporten.

Det skriver Reuters.

Apple advarer desuden om ondsindede apps, der placerer sig i tredjeparts-app platforme og ad den vej inficerede forbrugerenheder.

Reglen som Apple kritiserer lægger sig op af en række forslag vis formål er at vriste monopolet som en ud af få App-store-udbydere, som Apple nyder godt af lige nu, ud af hænderne på de store giganter.

Men dette angreb på EU's udkast, fortæller advokat Damien Geradin til Reuters, ikke meget for. Geradin repræsenterer the Coalition for App Fairness, som består af Spotify, Match Group og Epic Games.

Han kalder anklagen om lavere cybersikkerhed ved sideloading for et forsøg på at distrahere.

"Det, der betyder noget for os, er forpligtelsen pålagt udviklere, hvis apps sælger digitale varer og tjenester til at bruge Apple In-App-betalingssystem," sagde han til Reuters.

I Apples rapport henviser tech-giganten desuden til tal fra Kaspersky Lab, der viser at næsten seks millioner angreb hver måned påvirker Android-mobilenheder.