De bedste Android-tablets i 2019: De bedste tablets med Googles OS

Det kan være svært at finde en Android-tablet. Måske er du ude efter modellen med de bedste specifikationer eller også vil du bare have en billig model med en større skærm end din smartphhone. Heldigvis er der masser at vælge imellem. Vi holder løbende øje med de bedste Android-tablets på markedet, uanset om det er modellerne med den bedste ydelse fra Samsung, eller billigere udgaver fra Huawei eller Asus.

Vores anbefalinger er baseret på en kombination af funktioner, byggekvalitet, design, specifikationer, ydelse og generel værdi for pengene. Som flere og nye tablets kommer til, opdaterer vi naturligvis vores liste. Så kig endelig forbi i ny og næ, for at se de til enhver tid nyeste og bedste Android-tablets på det danske marked.

1. Samsung Galaxy Tab S4

Android-tablets når de er bedst

Vægt: 482 g | Mål: 249,3 x 164,3 x 7,1 mm | OS: Android 8 Oreo | Skærmstørrelse: 10,5 tommer | Opløsning: 2560 x 1600 | Processor: Snapdragon 835 | RAM: 4 GB | Lagerplads: 64 GB | microSD-port: ja | Batteri: 7300 mAh | Kamera: 13 MP | Frontkamera: 8 MP

PC-agtig Dex-brugerflade

Skarp HDR-skærm

Dyr i forhold til hvad du får

Kan ikke erstatte en bærbar

Samsung ved efterhånden hvad der skal til, for at lave en god Android-tablet, og har overgået deres egen Galaxy Tab S3 med sin nyeste model. Tab S4 er fortsat udstyret med en AMOLED-skærm med HDR, men den er blevet lidt skarpere end på forrige udgave.

Indvendigt er Samsungs tablet udstyret med en Snapdragon 835-processor og 4GB RAM, hvilket giver en god ydelse. Den er fra fabrikken udstyret med Android Oreo. Hvis du vil have en tablet som passer godt til mediebrug, vil også de AKG-justerede højttalere komme til deres ret. Til mere produktive opgaver vil du også få stor glæde af tastatur og S-pen samt den skrivebordsagtige Dex-brugerflade.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Tab S4

2. Samsung Galaxy Tab S3

Samsungs forrige flagskib er stadig en super Android-tablet

Vægt: 429 g | Mål: 237,3 x 169 x 6 mm | Styresystem: Android 7 | Skærmstørrelse: 9,7" | Skærmopløsning: 1536 x 2048 pixels | CPU: Snapdragon 820 | RAM: 4 GB | Lagringsplads: 32 GB | Batterilevetid: 6,000 mAh | Bagkamera: 13MP | Frontkamera: 5MP

Fantastisk design

HDR-skærmen er nydelig

Tastatur koster (meget) ekstra

Høj pris

Samsungs Galaxy Tab S3 er en af de bedste Android-tablets på markedet lige nu. Den erstatter Galaxy Tab S2, som også er et Samsung-produkt.

Denne tablet er den bedste Android-tablet i verden, takket være en kraftfuld processorkraft og en fremragende skærm, der kan vise dig HDR-indhold, det kan iPad ikke endnu.

Produktet leveres med en pegepen (Stylus), og til en god pris kan du også købe et tastatur til din tablet. Galaxy Tab S3 er dyr, men pengene værd, når man sammenligner med den ydelse og de fantastiske funktioner, du får for pengene.

Læs vores anmeldelse af: Samsung Galaxy Tab S3

3. Asus ZenPad 3S 10

En af de bedst Android-tablets på markedet

Vægt: 430 g | Mål: 240,5 x 163,7 x 7,2 mm | Styresystem: Android Marshmallow | Skærmstørrelse: 9,7" | Skærmopløsning: 1536 x 2048 pixels | CPU: Mediatek MT8176 | RAM: 4GB | Lagringsplads: 32 GB/64 GB | Batteri: op til 10 timer | Bagkamera: 8MP | Frontkamera: 5MP

Kraftig, højopløselig skærm

Kort reaktionstid

Middelmådig batterilevetid

Ikke særlig god byggekvalitet

Nej, det er ikke en iPad, du ser på billedet. Det er en af de nyeste tablets fra Asus, ZenPad 3S 10 , den næstbedste Android-tablet på markedet lige nu.

Ydelsen i denne tablet er god, og skærmen er skarp og lys.

Batterilevetiden og kvaliteten er imidlertid ikke på niveau med de bedste på markedet. Men med en lavere pris end Samsungs Galaxy Tab S3, anbefaler vi denne tablet, hvis prisen spiller en rolle.

Læs vores anmeldelse af: Asus ZenPad 3S

4. Samsung Galaxy Tab S2

Samsungs sidste flagskib er en super Android-tablet

Vægt: 256 g/389 g | Mål: 198,6 x 134,8 x 5,6 mm/237,3 x 169 x 5,6 mm | Styresystem: Android 6.0.1 | Skærmstørrelse: 8,0/9,7" | Skærmopløsning: 1536 x 2048 pixels | CPU: Octa-core | RAM: 3 GB | Lagringsplads: 32 GB/64 GB | Batteri: 4000/5870 mAh | Bagkamera: 8MP | Frontkamera: 2,1MP

Tyndere og lettere design

Strålende skærm

Batterilevetiden er så som så

Kameraet er middelmådigt

Der er mange grunde til at investere i en Samsung Galaxy Tab S2 , specielt hvis du leder efter en af de bedste Android-tablets på markedet, men til en lavere pris end Galaxy Tab S3 (se ovenfor).

Denne tablet fungerer godt, hvis du skal læse og surfe på nettet, og den nye 4:3-skærm og størrelsen i sig selv er god til de fleste applikationer.

Videoer fungerer bedre på forgængeren på grund af størrelsesforholdet, men den er ikke ligefrem dårlig på denne tablet.

Tab S2 er tilgængelig med både 8- og 9,7 tommer skærm for at udfordre både Apples iPad og iPad mini, hvor det mindste produkt både er billigere og lettere at have med på farten.

Forbavsende tynd, meget kraftfuld og med en super version af TouchWis-grænsefladen.

Galaxy Tab S2 giver iPad Pro 9.7 og Pixel C hård konkurrence.

Læs vores anmeldelse af: Samsung Galaxy Tab S2

5. Huawei MediaPad M5 8.4

Et godt alternativ til mini-iPad 4

Vægt: 316 g | Mål: 212,6 x 124,8 x 7,3 mm | Styresystem: Android Oreo | Skærmstørrelse: 8,4" | Skærmopløsning: 1600 x 2560 pixels | CPU: HiSilicon Kirin 960 | Lagringsplads: 4 GB | Batteri: 5100 mAh | Bagkamera: 13MP | Frontkamera: 8MP

Stereo-højttalere med rigtig god lyd

God skærm og godt design

Ikke mulighed for høretelefoner

Lidt gammeldags chipset

Huawei MediaPad M5 8.4 er en stærk Android-tablet og kombinationen med den lille størrelse og metalrammen gør den til et ægte alternativ til iPad Mini 4. Den har ikke bare et godt udseende, men også imponerende stereohøjttalere og en skarp 1600 x 2560 skærm, der sikrer, at den lever op til sit navn som en "mediemaskine".

Den er mindre god til spil, og der er ingen 3,5 mm hovedtelefonport - så du vil nok være meget afhængig af de interne højttalere, men hvis du vil have en meget håndtérbar enhed til f.eks. film og musik, så er Huawei MediaPad M5 8.4 en topmulighed.

Læs anmeldelsen af: Huawei MediaPad M5 8.4

6. Huawei MediaPad M3 8

Den bedste lavpris-tablet, du kan købe lige nu

Vægt: 322 g | Mål: 215,5 x 124,2 x 7,3 mm | Styresystem: Android 6.0 | Skærmstørrelse: 8,4 tommer | Skærmopløsning: 1600 x 2560 pixels | CPU: Kirin 950 | Lagringsplads: 32/64 GB | Batteri: 5100 mAh | Bagkamera: 8MP | Frontkamera: 8MP

Stereo-højttalere med rigtig god lyd

Slankt, let og stilfuldt aluminium

Uinteressant kamera

Fungerer dårligt til spil

Huawei MediaPad M3 8.0 har en topplacering på vores liste over de bedste billigste tablets , og produktet lander på 5. pladsen på denne liste på grund af den fantastiske skærm, dens power og den gode pris.

Det er en slank tablet, og aluminiumsrammen gør den både flot at se på og praktisk at anvende.

Den har en knivskarp skærm og leveres med højttalere, der kan afspille imponerende højt med tanke på, hvor tynd denne tablet er. Derudover er produktet langt billigere end de fleste andre Android-tablets på denne liste.

Læs vores anmeldelse af: Huawei MediaPad M3 8.0

7. Lenovo Tab 4 10 Plus

Fornuftig pris, stor skærm og relativt god byggekvalitet

Vægt: 506 g | Mål: 247 x 170 x 8,4 mm | OS: Android 7.1 Nougat | Skærmstørrelse: 10,1 tommer | Opløsning: 1280 x 800 | CPU: Snapdragon 625 | RAM: 2 GB | Lagerplads: 16 GB | Plads til hukommelseskort: ja | Batteri: 7000 mAh | Kamera: 5 MP | Frontkamera: 2 MP

Solid skærmkvalitet

Rimelig pris

Svage højttalere

Underlig fingeraftrykslæser

Lenovo Tab 4 10 Plus er en af de få tablets, som ikke bare skraber billige komponenter sammen i et forsøg på at tiltrække købere, som finder iPads for dyre.

Den er kun en anelse billigere end Apples nye iPad , men har mere indbygget lagerplads. Du får dermed mere for pengene.

Som de fleste Android-tablets kan designet på Lenovo Tab 4 10 Plus ikke helt måle sig med iPad. Er du fast besluttet på at fortsætte med Android, er dette et af de få alternativer i mellemklassen.

Af højdepunkter kan nævnes skærmen, som gør sig godt til tegneserier og film, sammen med GPS og mulighed for at udvide lagerpladsen. Den koster det halve af Samsung Galaxy Tab S4 , men Galaxy Tab S3 kan være et alternativ, hvis du vil ofre lidt ekstra.

Læs hele anmeldelsen: Lenovo Tab 4 10 Plus

8. Lenovo Yoga Tab 3 Pro

Den tager udrykket "Netflix and chill" til et helt nyt niveau

Vægt: 665 g | Mål: 246,9 x 179,1 x 4,6 mm | Styresystem: Android 5.1.1 | Skærmstørrelse: 10,1" | Skærmopløsning: 2560 x 1600 pixels | CPU: Fire-kerne Intel Atom | RAM: 2 GB | Lagringsplads: 16/32 GB | Batteri: 10.200 mAh | Bagkamera: 13MP | Frontkamera: 5MP

Integreret projektor

Flot lyd

Tung

Grænseflade, der ofte forårsager tekniske problemer

Lenovo Yoga Tab 3 Pro er pakket med multimediefunktioner og har et unikt og let genkendeligt design.

Denne tablet har et indbygget stativ, som fjerner vægten fra dine hænder.

Den integrerede projektor giver dig mulighed for at nyde underholdningen på en stor skærm, når du er langt fra dit tv, selvom skærmen er så skarp, at du måske synes, at du slet ikke har brug for projektoren alligevel.

Alt denne teknologi gør produktet mindre håndterbart end de fleste andre tablets.

Derudover kunne brugergrænsefladen godt være bedre. Men alt i alt er dette en temmelig unik tablet.

Læs vores anmeldelse af: Lenovo Yoga Tab 3 Pro