Xbox Series X kan blive billigere end PS5 ved lanceringen

Microsoft løfter løbende sløret mere og mere for Xbox Series X, men en ting vi stadig ikke ved noget som helst om, er prisen. Ifølge den respekterede industrianalytiker, Michael Pachter, kan den være overraskende lav. Pachter talte for nyligt under en livesending af Geoff Keighley’s Bonus Round (via PushSquare), og antydede her, at Microsoft måske overvejer et betydeligt tab på deres næste konsolgeneration, for herved at kunne sælge den til under 400 dollars (det svarer ca. til 2.757 kroner).

Til denne pris ville Microsoft kunne underbyde deres primære konkurrent, Sony’s PS5, som Pachter i samme livesending påstår kommer til at koste tættere på 500 dollars ved sin lancering.

Den helt rigtige pris

Det er en modig strategi, men ifølge Pachter har Microsoft råd til at sænke prisen med 100 dollars og tror, at de vil gøre det. Han forventer, at Microsoft ”venter på Sonys første udspil og afslører derefter pris og lanceringsdato. Det bliver op til jul, så nok omkring november og meget sandsynligt til 400 dollars.

En anden gæst i programmet, Peter Moore, der tidligere har haft høje stillinger hos Sega, Xbox og EA, før han blev administrerende direktør hos Liverpool F.C., var enig i Pachters betragtninger: ”det begge firmaer gennemgår i øjeblikket, er hvor meget vi kan tåle at tabe i de første 12 til 18 måneder? Hvad er vores ”attach rate” af software til hardware? Hvilken omsætning kan vi forvente fra tjenesterne. Hvad er vi villige til at gøre indenfor 1, 2 eller 3 år, for at nå 10 millioner?”

Moore gik videre til at forklare, at fra hvert firmas perspektiv kører det for Microsoft. Satya [Nadella, Microsoft CEO] siger, “Dette er vores chance for at gøre alt rigtigt, som vi gjorde med Xbox 360, lad os komme i gang, lad os prissætte rigtigt… lad os udfordre Sony til at starte på 500 dollars.”

Holder Pachters scenarie vand, vil vi se Microsoft gentage hvad der skete ved lanceringen af PS4 og Xbox One i 2013, hvor Sony underbød Microsoft på lanceringsprisen og høstede frugterne derfra. Microsoft har tidligere udtalt, at de har lært af deres fejltagelser, imens Phil Spencer udtaler at ”denne gang vil vi hverken stå tilbage i forhold til ydelse eller pris.”

Naturligvis betyder Spencers ord ikke automatisk, at Xbox Series X kommer til at koste 400 dollars, hvilket vil være mindre end hvad Xbox One kostede, da den udkom, men det viser dog, at Microsoft er opmærksomme på, at prisen på deres næste konsol bør matche konkurrenten.

Sone er heller ikke ukendte med resultatet af en for høj lanceringspris, som de oplevede, da PlayStation 3 udkom i 2006, så begge firmaer er nok meget optagede af at prissætte korrekt, for at undgå tidligere fejltagelser.

Indtil enten Microsoft eller Sony officielt offentliggør deres lanceringspriser forbliver dette dog spekulation. Begge konsoller vil være på hylderne inden julen 2020, så måske skal vi ikke vente ret meget længere, før vi får mere information.