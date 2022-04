Amazon på vej med ”magisk og brugbart” XR-projekt

Når det er lidt tvivlsomt, hvilken type omsluttende, virkeligheds-forandrende teknologi, der er tale om, bruges udtrykket ”XR” som oftest. Det står ifølge visse kilder for ”eXtended Reality” og er et paraplyudtryk, der omfatter såvel AR, VR og MR.

Og det er netop brugen af udtrykket XR, der har fået tech-skribenterne hos Protocol op på mærkerne, da de fik øje på en stribe nye jobopslag fra Amazon. Her søger Amazon nemlig efter folk, der kan udvikle et XR-produkt, der ser ud til ikke at være helt som de andre, rapporterer recordere.dk.

Produktet beskrives helt præcist som et ”magisk og brugbart XR-produkt, rettet mod forbrugerne, som verden aldrig har set før”. Netop det sidste lugter lidt af, at Amazon har tænkt sig at prøve noget andet end sine konkurrenter.

Hvor Apple, Google, Meta, Microsoft og en hel række andre både større og mindre virksomheder har fokus på AR-briller og VR/MR-headsets, er der altså noget, der tyder på, at Amazon vil gå en anden vej. I et af jobopslagene tales der dog om ”XR/AR-enheder”, og det har ifølge recordere.dk fået visse medier til at spekulere i, om Amazon vil lave et brilleløst AR-produkt.