Alle iPhone 14-modeller får 120 Hz-skærme

Ifølge rygterne får Apples 2021-iPhones 120 Hz refresh rate i sine skærme, men desværre ikke i alla modellerne. Det forventes, at det kun er Pro-modellerne, der får den opgraderede funktion, hvilket er ganske naturligt for at motivere kunderne til at købe de dyrere modeller.

Men i 2022 kan der komme andre boller på suppen, for det seneste rygte fra The Elec hævder, at det bliver alle modellerne i iPhone 14-serien, der får 120 Hz i refresh rate. Det skal vre LG, der skal levere LTPO-skærmene til iPhone 14-modellerne i 2022.

LTPO er en af nøglefunktionerne, der skal til for at kunne få 120 Hz i alle telefoner, idet den skærmteknologi ikke bruger så meget strøm, og det på den måde ikke bliver så hårdt for batteriet at have en højere refresh rate i skærmen.

Det er ikke overraskende, at Apple med tiden vil give alle telefoner den hurtigere refresh rate. Sådan har det tidligere været med andre funktioner.