6G på vej til Europa: Så hurtigt bliver det

Et år efter sine første forsøg er den sydkoreanske mobil- og telegigant LG i stand til at tredoble sin rækkevidderekord for afløseren til 5G-mobilnetværket, det kommende 6G, som en dag for alvor kommer til at se dagens lys.

I stedet for blot at nå 100 meter ud, som ved første forsøg, har LG været i stand til at sende et særdeles højfrekvent signal over 320 meter ud for Fraunhofer Heinrich Hertz Instituttet i Berlin.

Det er en milepæl for teknologien, der på sigt skal afløse 5G, da det gør det muligt at række de omtrent 250 meter, der skal til for at dække urbane områder både indendørs og udendørs med 6G-bølger, skriver selskabet ifølge Computerworld.

6G-udviklingen er dermed skudt i gang i Europa, hvor selskabet mener at være tættere på at nå ekstreme overhastigheder på en terabyte per sekund.

”Med denne succesfulde demonstration er vi et skridt nærmere 6G-milepælen med terabit per sekund både indendørs og udendørs i bymiljøer,” lyder det ifølge Computerworld fra selskabets CTO Kim Byoung-hoon.

Terabit-milepælen vil betyde, at der kan overføres data omtrent 50 gange hurtigere end over 5G, mens responstiden afkortes med 90 procent.

For at nå de vilde overførselshastigheder benyttes højfrekvente bånd mellem 155 og 175 gigahertz.

Med den øgede frekvens daler rækkevidden, hvorfor 6G-mobilnetværk vil kræve kortere afstand mellem basestationerne, skriver Computerworld.