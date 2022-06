3 nedbryder grænserne for dataforbrug i EU

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og der er gode nyheder til de kunder hos teleselskabet 3, der har planlagt en sommerferie i EU-landene, Storbritannien, Norge, Island eller Lichtenstein.

I fremtiden kan privat- og erhvervskunder hos teleselskabet 3 med 3LikeHome nemlig bruge al deres data i abonnementet i de pågældende lande. De nye forbedrede vilkår for 3LikeHome træder i kraft i dag, og bliver en fast del af produktet, så de gælder også på den anden side af sommerferien.

”Vi sørger for, at vores kunder kan bruge al deres data i hele EU, EØS-landene og Storbritannien. Vi gør 3LikeHome til et endnu bedre produkt, for de kunder der krydser Danmarks grænser”, siger Jesper Bennike, Executive Vice President og kommerciel direktør hos 3.

Konkret betyder det, at 3’s kunder nu kan bruge data i de nævnte lande op til grænsen i deres abonnement.



Meget tyder på, at en stor del af 3’s kunder vil få glæde af de nye vilkår. Teleselskabets kunder har nemlig genfundet rejselysten til flere af de store europæiske turistdestinationer efter et par år med nedlukninger på grund af coronapandemien. I påsken 2022 var der flere af 3’s kunder, der brugte data via 3LikeHome i en række europæiske lande sammenlignet med påsken i år 2019, viser tal fra teleselskabet.



”Vi ser, at coronaspøgelset for alvor er ved at forsvinde – ikke bare i Danmark – men også i resten af Europa. Destinationer i EU var et hit blandt vores kunder i påskeferien i år, og nu får vores kunder mulighed for at bruge al deres data i de lande fremadrettet – nemt og bekymringsfrit – gennem deres abonnementet med 3LikeHome”, siger Jesper Bennike, Executive Vice President og kommerciel direktør hos 3.



Med 3LikeHome kan man ringe, sms’e og surfe løs via mobilen i 73 forskellige lande – til samme pris som man gør i Danmark. Der har dog hidtil været et loft på 25 GB for dataforbruget, når abonnenterne har forladt Danmark og brugt data via mobilen i landene under 3LikeHome. Det er dette dataloft, 3 nu fjerner i alle EU-lande samt England, Skotland, Wales, Nordirland, Norge, Island og Lichtenstein. Det betyder, at 3’s kunder, der eksempelvis har Fri Tale abonnement med 10 GB, 30 GB, 100 GB eller Fri Data, nu kan bruge samme mængde data i EU-landene, Storbritannien, Norge, Island og Lichtenstein.