3 åbner for data-sluserne i EU

Der er godt nyt til de mange danskere, der har grebet muligheden for en tur til udlandet og planlagt ferie i det europæiske sommerland.

Fra mandag 12. juli og året ud fjerner 3 nemlig det normale dataloft på rejsedata i en række europæiske lande for alle privat- og erhvervskunder, der har 3LikeHome og 3LikeHome Pro inkluderet i deres abonnement.

Dermed kan de benytte den fulde mængde data, der er tilgængeligt i deres abonnement, i alle EU-lande, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Storbritannien.

Hos 3 har man den seneste tid set en kraftig stigning i antallet af 3-kunder, der bruger mobilen i udlandet, ligesom 3’s netværksdata tydeligt viser, at der er større rejseaktivitet i år end sidste år.

I midten af juni målte 3 en stigning på 66 % i antallet af kunder, som brugte data i udlandet, sammenlignet med samme periode sidste år. Sverige og Tyskland er altid de mest populære destinationer og er det fortsat, men Spanien, Frankrig og Italien ligger også i top i år.

”Danskerne er klar til at rejse ud i verden igen, og der er ingen tvivl om, at sommerferien for rigtig manges vedkommende skal holdes i Europa. Derfor vil vi gerne gøre vores til, at de nemt og bekymringsfrit kan bruge løs af data, især i en tid hvor det er vigtigere end nogensinde før at kunne holde sig orienteret på farten,” siger Jesper Bennike, der er direktør for 3’s privatmarked.

Med 3LikeHome kan man ringe, sms’e og surfe løs på mobilen til samme pris som derhjemme i 72 lande verden over med et dataloft på 25 GB. Det er dette loft, 3 nu fjerner fra 12. juli og resten af året for EU- og EØS-lande samt Storbritannien. Det betyder fx, at man med et Fri Tale-abonnement med 30 eller 50 GB – eller endda Fri Data – kan bruge samme mængde data i disse lande.