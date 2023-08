Ny dansk teknologi skal sikre kemikaliefrit drikkevand fra hanen

Takket være en danskudviklet membran, der er blevet testet og anvendt af NASA, kan danske forbrugere nu få endnu renere drikkevand direkte fra deres haner. Denne nyskabende teknologi, udviklet af det danske firma Aquaporin, udnytter et patenteret membransystem inspireret af naturens eget aquaporin-protein. Resultatet er en vandrensningsløsning kaldet A2O Pure, der består af en minimalistisk vandfiltreringsenhed, der nemt passer under køkkenvasken.

I en tid, hvor bekymringer om rent drikkevand er på et rekordhøjt niveau, og tilstedeværelsen af PFAS, tungmetaller, mikroplast og andre forurenende stoffer i vandkilder er et tilbagevendende emne både i medierne og offentlig debat, vil Aquaporins A2O Pure tilbyde brugere en løsning, så de selv kan sikre sig rent vand.

Og er er måske god grund til at forbrugerne selv skal tage ansvar for deres drikkevand: Dansk Naturfredningsforening rapporterer, at der blev fundet pesticidrester i over halvdelen af de boringer, der blev undersøgt mellem 2020 og 2022. Selvom der gøres forsøg på at tackle dette problem, er fremskridtet langsommere end ønsket, og behovet for rent og sikkert drikkevand forbliver en presserende bekymring i de kommende år.

Aquaporin er lille nok til at gemme af vejen under vasken. (Image credit: Aquaporin )

Tilgængelighed og Pris

A2O Pure-enheden er nu tilgængelig og kan købes gennem Andersen & Nielsen til en vejledende pris på 6.990 kr.

Forbrugerne får kontrol med vandkvaliteten

Aquaporin, en dansk virksomhed specialiseret i membranteknologi til væskeoprensning, har introduceret vandfiltreringsenheden A2O Pure. Dette nyskabende system har ifølge Aquaporin den højeste fjernelsesgrad af forurenende stoffer såsom PFAS, pesticider, tungmetaller, mikroplast, vira, hormoner, nitrat og andre skadelige elementer fra drikkevand.

A2O Pure-enheden er designet til at passe under køkkenvasken, så den ikke fylder på køkkenbordet. Teknologien bag A2O Pure udnytter naturlige aquaporin-proteiner. Denne unikke tilgang gør det muligt at filtreret vand gennem membraner, der effektivt fjerner urenheder og forurenende stoffer. Med en vandproduktionskapacitet på 2,1 liter pr. minut tilbyder A2O Pure en pladsbesparende løsning, der adskiller sig fra traditionelle vandrensningsanlæg, der kræver langsommere vandgennemstrømning og ekstra opbevaringstanke.

Aquaporin (Image credit: Aquaporin)

Udover at spare plads sørger den danskproducerede A2O Pure også for, at forbrugerne kan nyde sikkert og sundere vand, filtreret efter behov, hvilket eliminerer behovet for en stillestående vandtank, der potentielt kan huse bakterier. Derudover er A2O Pure forbundet til internettet, hvilket giver brugerne mulighed for at følge med i deres husstands vandforbrug og modtage beskeder, når det er tid til at skifte filteret. Installationen er enkel, så brugerne selv kan udføre den uden hjælp fra en professionel VVS-installatør. Enheden kan installeres enten under vasken eller i et skab ved siden af.