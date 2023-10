Suunto klar med nyt sportsur og open-ear høretelefoner

Suunto, der er kendt for sine træningsure eventyr- og sportsteknologi, har afsløret et nyt sportsur og open-ear høretelefoner, designet til at imødekomme behovene hos målorienterede atleter under forskellige vejrforhold og terræn. Det robuste Suunto Race-ure tilbyder en omfattende oversigt over træning, restitution og fremskridt med sin store og lyse AMOLED-skærm. Suunto Wing sports-høretelefoner inkorporerer avanceret teknologi, brugervenlige kontroller og et let, holdbart design.

“Vi er meget begejstrede for de nye produkter, der blev præsenteret i dag, og som passer sømløst ind i Suuntos sortiment af højkvalitetsprodukter. Suunto Race er et fantastisk valg for sportsudøvere, der er på udkig efter et pålideligt ur til deres målorienterede træning og konkurrencedeltagelse. Suunto Wing-høretelefonerne er fremstillet af titanium og silikone, vejer kun 33 gram og forbliver fint på plads – selv i mere dynamiske sportsgrene. Begge nye produkter tager også på en helt særlig måde hensyn til det, professionelle sportsudøvere har behov for,” udtaler Petri Lehtovirta, som er produktleder hos Suunto.

Uret og høretelefonerne vil være tilgængelige online på Suunto's hjemmeside og i butikker fra torsdag den 17. oktober. Titaniumversionen af Suunto Race-uret koster 4.099 kr., mens versionen i rustfri stå koster 3.349 kr. Suunto Wing-høretelefonerne har en vejledende udsalgspris på 1.499 kr.

Suunto Race i rustfrit stål (Image credit: Suunto)

Suunto Race: Informationer om træning og restitution

Suunto Race sportsuret skal give brugeren et komplet overblik over træningsbelastning, restitution og fremskridt. Uret har en lang batterilevetid, en stor og lys AMOLED-skærm beskyttet af holdbart safirglas og en robust ydre. Derudover tilbyder uret et væld af træningsfunktioner og detaljerede offline topografiske kort.

Suunto Race har en højopløsnings AMOLED-skærm (1.43") lavet af slidstærkt safirglas. Urets digitale krone muliggør hurtig og nem menu-navigation, selv når du er på farten.

Flere træningsindikatorer, herunder registrering af pulsvariationer, giver brugerne mulighed for at vurdere deres restitution og sammenligne data med langsigtede værdier. Urets optimerede sporingsfunktioner sammenligner data med gennemsnittet fra den foregående uge og sikrer, at ugentlige mål opnås.

Suuntos gratis offline-kort kan downloades direkte til uret, hvilket giver brugeren en præcis og klar oversigt over ruten.

Uret kan tracke 95 forskellige trænings- og sportsaktiviteter inden for en bred vifte af indendørs og udendørs sportsgrene, hver med to til fire visninger, der viser vigtige målinger og ruteinformation.

Uret har en ny bevægelsesfunktion, som muliggør alsidige målinger under vægttræning og boldspil. Nye funktioner inkluderer Strava Live-segmenter til løb og cykling. RaceTime-funktionen giver brugeren en oversigt over den samlede tid, det nødvendige tempo og den tilbageværende tid i konkurrencesituationer. Race Nutrition er en nyttig funktion, især ved længere konkurrencedistancer, da den tillader brugere at oprette deres egen ernæringsplan og modtage påmindelser under løbet.

Træningsplaner fra Suunto-appen eller tredjeparts tjenester kan synkroniseres med uret for realtidsvejledning til optimering af træningen.

Urets batteri giver op til 40 timers kontinuerlig brug og GPS-sporing. Ved daglig brug med konstant pulsmåling holder batteriet op til ti dage i alt. Ved daglig brug uden GPS og pulsmåling holder batteriet ifølge Suunto op til 26 dage.

Uret fås i to forskellige udgaver: titanium og rustfrit stål. Begge versioner er testet i henhold til Suuntos internationalt anerkendte standarder og kan modstå selv de mest udfordrende forhold.

Suunto Wing fungerer med knogleledende teknologi, så du stadig kan høre dine omgivelser. (Image credit: Suunto)

Suunto Wing: Open-ear høretelefoner

Suunto Wing sports-høretelefoner benytter innovativ knogleledende teknologi, der sender lydvibrationer gennem kindbenet direkte til det indre øre og omgår trommehinden. Dette gør det sikkert at lytte til musik under træning, da brugerne kan høre både musikken og omgivende lyde, såsom forbipasserende biler eller cyklister. Høretelefonerne lægger ikke pres på øregangen, hvilket gør dem behagelige selv under længere sportspræstationer.

De nye Suunto Wing-høretelefoner vejer 33 gram og er fremstillet af titanium og silikone. Høretelefonerne er IP67-klassificeret, hvilket betyder, at de er støv- og vandtætte. Derudover er de ekstremt modstandsdygtige og kan fungere i temperaturer fra -20 til +60 grader. Det er nemt at justere lydstyrke, skifte musiknumre og besvare af opkald med de tre knapper på høretelefonerne. Håndfri styring tillader brugere at udføre de samme funktioner ved blot at nikke eller ryste på hovedet. Høretelefonerne inkluderer dobbelt mikrofon og støjreduktion.

Høretelefonerne er udstyret med LED-lys, som øger sikkerheden, når du bevæger dig i mørke omgivelser, og du kan justere lysstyrken gennem Suunto-appen. Høretelefonerne har op til ti timers batterilevetid.