Sony lancerer ny PlayStation 5 i november

Sony har netop afsløret en helt ny, tyndere version af PlayStation 5 og PlayStation 5 Digital Edition, som kommer i handlen til november.

Nyheden om en ny PS5-model er blevet afsløret i et overraskende indlæg på den officielle PlayStation-blog. Det nye design er tænkt som en erstatning for begge de eksisterende versioner af PS5 og byder på en række ønskværdige funktioner, som Sony siger vil "imødekomme gamernes skiftende behov".

Den mest åbenlyse ændring er den nye mindre størrelse, som reducerer konsollens volumen med mere end 30%, hvilket er praktisk, hvis du ikke var særlig glad for det tidligere designs tendens til at optage meget af pladsen i din stue. Dette kommer sammen med en vægtreduktion på 24% og 18% sammenlignet med henholdsvis den tidligere PS5 og PS5 Digital Edition.

Den anden store feature er tilføjelsen af et valgfrit Ultra HD Blu-ray-diskdrev - som kan fjernes eller tilføjes til din konsol. Det vil være tilgængeligt enten som en pakke med konsollen til 550 euro eller separat til 450 euro. Hvis du vælger at købe den lidt billigere PS5 Digital Edition, kan du vælge at købe Ultra HD Blu-ray-diskdrevet til din konsol senere. Det vil blive solgt separat for 120 euro.

Konsollens stander er også blevet redesignet og vil ikke længere være inkluderet i købspakken. I stedet vil den kunne købes separat for 30 euro og er kompatibel med begge modeller.

Lanceres først i USA

Den nye PS5-model udkommer først i USA og vil være tilgængelig engang i november. Efter den amerikanske lancering begynder en global udrulning, men de nøjagtige datoer og priser for Danmark og resten af Europa er stadig uklare. Vi opdaterer jer læsere, så snart vi hører noget mere om dette.