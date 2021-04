Stærk pris på Samsung Galaxy S7 Edge

Denne lille ædelsten af en smartphone satte så sandelig barren højt for fremtidige generationer af telefoner fra Samsung, da den blev lanceret i 2016. Med et kamera, der er helt i topklasse, banebrydende skærmteknologi og et design, der er lige så rart for øjet som for hånden, er det mere end svært for konkurrenterne at hamle op med Galaxy S7 – også når det gælder nyere smartphones på markedet. Står du og skal til at skifte din gamle mobil ud med en ny, så er denne model bestemt en ekstra overvejelse værd.

Spildt kaffe, øsende regn eller store snedriver – det er intet problem. Galaxy S7 er både vand- og støvbestandig.

Kameraet tager med sine større pixler fantastisk gode billeder, selv under mindre gode lysforhold.

Dual pixel giver hurtigere autofokusering, så du kan være sikker på at få skarpe billeder af bevægelige objekter.

Skærmen Always on Display viser klokken, kalender samt missede samtaler og SMS'er på sort baggrund, uden at du behøver at røre mobilen.

