Spar 33% på Sennheiser G4ME One headset

Hvis du er på jagt efter et par trådløse hovedtelefoner til gamerværelset, der ikke bare er værd at lægge ører til, men også kan købes for menneskepenge, er det bestemt værd at tjekke det aktuelle tilbud på Sennheiser G4ME One hos Elgiganten..

Du kan lige nu spare 33%, hvilket er 400 kroner under normalprisen på 1.199 kroner. Det er en rigtig god pris for et headset, som bryster sig af at være et af gamernes foretrukne.

Sennheiser G4ME One 799, – 1.199,- | 33%|ELgiganten

Du kan lige nu spare 400 kr. på disse gedigne hovedtelefoner fra Sennheiser, der har tyskdesignet højttalerteknologi og en førsteklasses støjreducerende mikrofon.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet gælder.Se tilbud

Med G4ME får du et af de bedste headset til gaming lige nu. Den fremragende hi-fi-lyd er gengivet nøjagtigt på den måde, som spiludviklerne havde til hensigt, at dit spil skulle lyde på. Du får derfor en ekstrem klarhed og præcision, imens den støjdæmpende mikrofon sørger for, at du går klart igennem. Hvis du løfter mikrofonarmen, bliver mikrofonen automatisk deaktiveret.

Hovedtelefonerne har et åbent akustisk design, der sikrer, at luften ledes gennem gitrene på hovedtelefonerne og direkte til dine ører. Du kan altså holde hovedet koldt i mere end én forstand. Ørepuderne er i plysfløjl for ultimativ komfort og masser af plads omkring ørerne.

Tilbuddet gælder ugen ud.