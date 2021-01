Sidste chance: Spar 50% på Danmarks bedste podcasts

Podcast er det nye sort. Alle der er et eller andet i mediebranchen (eller vil være det) har sin egen podcast. Du kan selvfølgelig søge i din podcast-app på de emner, der interesserer dig og være heldig at finde guld. Den anden mulighed er at forkæle dig selv med et årsabonnement på Danmarks bedste podcast-platform Podimo. Til og med 31. januar får du første år for 354 kr. - det er en besparelse på hele 50 %

På Podimo kan du lytte til over 300 eksklusive podcasts, heriblandt Mads og A-holdet, det nye dilemmaprogram med Mads Steffensen.

Årsabonnement på Danmarks bedste podcast-platform | 708. - | 354.- |-50% | Podimo

Der er podcasts for enhver smag på Podimo: Underholdning, dybe samtaler og masser af true crime for bare at nævne lidt. Med over 300 eksklusive podcasts, er det uden tvivl Danmarks bedste podcast-platform.

Noget af det smarte ved Podimo er, at du kan lytte så meget du vil og nemt følge dine favoritter. Og du får desuden adgang til udvalgte lydbøger.

Du kan høre podcasts med profiler som Mads Steffensen, Sofie Linde, Hella Joof og GEO. Savner du Radio 24Syv? Så er Podimo det perfekte sted for dig, for her kan du nemlig lytte til alle podcasts fra den nu lukkede radiokanal - ikke mindst det legendariske satireprogram Den korte Radioavis.