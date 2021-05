Oplev en bedre måde at se verden på med Google Pixel 2

Google Pixel 2 mobiltelefonen giver dig en ny og bedre mulighed for at opleve, indfange og se verden på. Pixel 2 har et smart kamera, der tager smukke fotos selv i svagt lys, et hurtigopladende batteri og indbygget Google Assistant.

Lige nu er der mulighed for at købe Google Pixel 2 mobiltelefonen til nedsat pris hos Proshop.

Gem alle dine fotos og videoer i original kvalitet med ubegrænset lagerplads i Google Fotos. Dette betyder, at du aldrig behøver at slette fotos igen. Oveni gør Google Fotos det nemt at finde, organisere og dele, lige præcis hvad du vil.

Brug for hjælp eller svar? Bare spørg Google Assistant, indbygget i Google Pixel 2. Du kan tage en selfie, sms'e, tænde bluetooth og navigere hjem - alt sammen med din stemme. Få adgang til din Google Assistant endnu hurtigere med Active Edge. Bare klik på siderne af din Pixel for at begynde at chatte.

Skynd dig at slå til - køb Google Pixel 2 mobiltelefonen hos Proshop.