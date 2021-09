Oplev bjergtagende hastighed

iPhone 12 smartphonen tilbyder fantastiske funktioner. Tag fantastiske billeder med flotte detaljer med 12 MP Dual kameraet, selv om natten eller under dårlige lysforhold. Udnyt A14 Bionic chippen, der gør det muligt at spille sjove spil og nyde dem med et højt detaljeniveau på 6,1” Super Retina XDR OLED skærmen. Den nye iPhone har også et TrueDepth frontkamera, iOS 14 og mulighed for magnetisk opladning.

Du kan lige nu købe iPhone 12 til en forrygende god pris hos Elgiganten.

iPhone 12 har et flot design med skarpe kanter og flotte farver. For at sikre endnu højere slidstyrke for enhedens touchskærm har Apple arbejdet tæt sammen med Corning for at udvikle revolutionerende glasteknologi. Ceramic Shield introducerer nanokeramiske krystaller i glas. Denne proces sikrer 4x bedre slidstyrke ved fald sammenlignet med iPhone 11 serien. Denne iPhone har også IP68 vurdering, så den er spildresistent og kan endda klare sig i op til 30 minutter på 6 meters dybde.

Du kan lige nu købe iPhone 12 til en forrygende god pris hos Elgiganten.