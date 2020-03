Nu kan du få 40% rabat på Harman Kardon Neo

En trådløs højttaler, der er nem at have med ud i det blå, er nærmest et must, når de lunere tider (forhåbentlig) snart melder sig på vores breddegrader. Og lige nu har Komplett et glimrende tilbud på en meget kompakt en af slagsen, nemlig Harman Kardon Neo.

Forhandleren har i denne uge skåret 40 procent af prisen på mini-højtaleren, så den kan blive din for 590 kroner, hvis du slår til inden tilbuddet udløber søndag den 15. marts ved midnatstid.

Harman Kardon Neo | 990,- 590,- | 40% | Komplett

Nu kan du spare 40% på denne kompakte Bluetooth-højttaler fra velanskrevne Harman Kardon. Den har en batteritid på op til 10 timer, er vandtæt med IPX7-rating og har indbygget mikrofon, så du kan besvare opkald.Se tilbud

Den veldesignede højttaler vejer kun 251 gram, er cirka på størrelse med en velvoksen håndflade og kommer med en indbygget mikrofon, så du har mulighed for at modtage opkald med et tryk på en knap.

Neo er IPX7-certificeret, hvilket betyder, at den kan tåle regn samt en kortvarig tur i vandet, hvis du eksempelvis kommer til at tabe den i poolen.

Batteriet har en kapacitet på 1000 mAh og giver en spilletid på op til 10 timer, hvilket må siges at være rigtigt udmærket.

Hvis du vil vide mere om Harman Kardon Neo, eller ønsker at købe mini-højttaleren, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med søndag den 15. marts 2020 eller så længe lager haves. I skrivende stund har Komplett 20+ styk på lager, og du kan vælge mellem farverne mørkegrå og blå.