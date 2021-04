Mal væggene eller hækkene med lys

Med Philips Hue Amarant udendørslys kan du skabe en unik atmosfære. Sæt udendørslampen ved siden af en væg eller hæk, og juster lyset efter din smag. Da den er en del af LowVolt-linjen kan lyset forbindes med andre lamper i linjen for at skabe lyseffekter, der dækker hele haven. Lampen kræver en strømforsyningsenhed og en Hue Bridge til at styre den.



Der er lige nu stor rabat at hente på Philips Hue Amarant hos Power

Da den er en del af White and Color Ambiance-linjen kan du skifte lyset fra varmt eller koldt hvidt til over 16 millioner andre farvenuancer. Du kan vælge et varmt hvidt lys for at skabe en romantisk atmosfære, et køligt hvidt lys for at tiltrække opmærksomhed eller en af de over 16 millioner farvenuancer for at gøre en højtid lysere, for eksempel.

