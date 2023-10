Det bliver dyrt at slippe for reklamer på Instagram og Facebook

Nu er det endelig muligt at undgå reklamer på Instagram og Facebook, hvis man er villig til at betale for det.

Fra november vil Meta tilbyde Facebook- og Instagram-brugere i EU, EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og Schweiz muligheden for at fjerne alle annoncer fra platformene via en ny abonnementsplan.

Der vil være to forskellige priser tilgængelige ved lanceringen, afhængigt af hvor du køber et abonnement. Brugere vil blive opkrævet 9,99 euro (ca. 75 kr.) om måneden på computere, mens prisen på mobiler vil blive hævet til 12,99 euro (knap 100 kr.) om måneden. Den højere pris på mobiler tager formentlig højde for alle de "gebyrer, som Apple og Google opkræver" fra udviklere gennem deres respektive app-butikker, ifølge meddelelsen. Virksomheden fortsætter med at sige, at den ikke vil indsamle eller bruge oplysninger fra a, der abonnerer på målrettede annoncer. Det er også værd at bemærke, at brugerne skal være mindst 18 år gamle, ellers kan de ikke betale for et abonnement.

Et abonnement vil dække alle tilknyttede profiler i en persons kontocenter indtil 1. marts 2024. Efter den dato vil Meta begynde at opkræve betaling "for hver ekstra konto". Derudover stiger priserne for desktop med 6 euro (ca. 45 kr.), mens de for mobiler stiger med 8 euro (ca. 60 kr.). Hvis vi ser på mobilprisen efter marts 2024, som vil være 20 euro (ca. 150 kr.) om måneden, eller 240 euro (omkring knap 1.800 kr.) om året for en reklamefri oplevelse på en enkelt profil.

Unødvendigt høj pris

Vi kan godt lide tanken om at kunne undgå alle de irriterende reklamer på Instagram og Facebook, men prisen virker unødvendig høj.

Lad os sige, at du har en Facebook- og Instagram-konto, og at du vil have en reklamefri oplevelse på både computer og mobil. Som vi forstår det, bliver du nødt til at købe fire separate abonnementer for at dække alle dine to konti på de to enheder. Hvis man regner på det, indser man hurtigt, at det er latterligt dyrt, og omkostningerne stiger for hver ekstra profil, man tilføjer. Vi kan dog have misforstået udmeldingen, og det kan være, at ét abonnement dækker både din Facebook- og Instagram-konto. Vi runder også priserne op, men de faktiske priser er ikke langt fra. Vi har kontaktet Meta for at få en afklaring på priserne og vil opdatere jer, så snart vi ved mere. Formuleringen af meddelelsen var en smule forvirrende. Vi spurgte også, om der er planer om at udvide abonnementstjenesten til flere regioner i fremtiden, f.eks. til USA, hvilket vi heller ikke har svar på lige nu.

Tvinges til at overholde regler

Meta forklarer, at den lancerer tjenesten som en måde "at følge udviklingen i de europæiske regler". I de senere år har Meta været udsat for meget kontrol fra EU over, hvordan konglomeratet håndterer brugerdata. Det er kommet så vidt, at EU har vedtaget Digital Services Act, som "forbyder visse former for manipulerende reklamepraksis" og har givet Meta en bøde på 1,3 milliarder dollars.

Tilsyneladende har myndighederne beordret virksomheden til at give folk mulighed for at fravælge at blive bombarderet med online-reklamer. Meta hævder, at CJEU (Den Europæiske Unions Domstol) anerkender abonnementsmodellen som en "gyldig form for samtykke". Det er godt at se, at virksomheden tilbyder en måde, hvorpå brugerne kan slippe af med reklamerne permanent. Desværre gør de det på en måde, der er dårligt nyt for folks pengepung.