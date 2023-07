Vi tester JBL Charge 5 Wifi - Fremragende højttaler med nye funktioner

For cirka et år siden kom JBL Charge 5 på markedet. Den, ikke overraskende, femte generation i deres populære Charge-serie af Bluetooth-højttalere. Da vi testede den, kunne vi konstatere, at alle de positive egenskaber stadig var til stede: God og afbalanceret lyd, mulighed for virkelig højt lydniveau og god batterilevetid. Samtidig var stort set alle aspekter forbedret i forhold til forgængeren Charge 4.

Nu har JBL opdateret højttaleren. Præcis som navnet afslører, er JBL Charge 5 Wifi udstyret med wifi. Men er det alt? Eller er det nok? Vi har testet den.

Smidigt format (Image credit: Peter Hoffmann)

Samme højttaler som sidst

Hvis vi starter med Charge 5 Wifi som helhed, er højttaleren næsten identisk på ydersiden i forhold til sin forgænger. Det, der at den er anderledes, er gulddetaljerne omkring logoet og i symbolet i hver ende.

Det betyder også, at du får en meget lille og kompakt højttaler med overraskende god og kraftig lyd trods den lille størrelse. At spille højt og stadig lyde godt er ingen problem her, hvilket gør den til en perfekt festhøjttaler. Samtidig taber den lidt på det bærbare aspekt. Der mangler en rem eller lignende til at bære den. Så dette er mere en højttaler, du tager med i tasken og stiller op, når du kommer frem, i stedet for at gå rundt med den. Det er lidt ærgerligt, for den er let nok til at man sagtens kunne bære den i en rem eller hægte den på en rygsæk.

Laddning och mobilladdare (Image credit: Peter Hoffmann)

Oplader mobilen

Som tidligere finder du en USB-C til opladning og en USB-A-port under en gummiklap. Den sidstnævnte bruges til opladning af din telefon, hvis nødvendigt.

Batteriet varer op til 20 timers afspilning (også i wifi-versionen), så der er masser af strøm til at lade en telefon op, hvis det er nødvendigt.

Designet er stadig robust og suppleres med en IP67-klassificering mod fugt og støv. Bortset fra manglen på en bærestrop er den simpelthen perfekt at tage med ud i virkeligheden.

Gulddetaljerna är egentligen enda skillnaden på utsidan (Image credit: Peter Hoffmann)

Nu med wi-fi

Plus og minus +

Utroligt stabil bluetooth- og wifi-forbindelse

God og høj lyd

God batterilevetid -

Vi havde gerne set en bærerem

Vi savner også line-in

Men dette er jo stadig Charge 5 Wifi, så hvordan fungerer det? Først og fremmest føles tilføjelsen af wifi faktisk helt naturlig.

Det er nemt at forbinde højttaleren (trådløst) til hjemmets wifi-netværk: Download JBL One-appen, lad telefonen og højttaleren kommunikere med hinanden, og tilslut til wifi. For at forbinde med Bluetooth, skal du bare følge den normale forbind-med-Bluetooth-protkol, hvor du holder Bluetooth knappen på højttaleren inden, indtil noget begynder at blinke, og så er du klar til at parre med mobilen.

Herefter fungerer højttaleren faktisk lidt af sig selv. Du får også understøttelse af Airplay, Spotify Connect og Google Cast. Wifi-forbindelsen betyder også, at du får understøttelse af stemmeassistenter som Amazon Alexa og Google Assistant. Udover at aktivere nogle af tjenesterne i JBL's app og, i tilfældet med stemmeassistenterne, tilføje højttaleren i den respektive app, fungerer alt uden besvær eller behov for at gøre noget.

Hvis du går så langt væk, at højttaleren mister forbindelsen til dit wifi-netværk, skifter den automatisk fra wifi til Bluetooth uden problemer. Hvis du har parret telefonen med højttaleren via Bluetooth, kan du også foretage opkald via højttaleren, selv når den afspiller musik via wifi.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Er JBL Charge 5 Wifi pengene værd?

Wifi-funktionen betyder, at det er langt mere oplagt at bruge højttaleren som primær højttaler i hjemmet. Derfor ville vi gerne have set et line-in-stik, bare for at gøre den endnu mere brugbar derhjemme.

Samtidig må vi sige, at wifi-forbindelsen og dens funktioner her hører til blandt de mest problemfri, vi har brugt. Hatten af for en virkelig god løsning.

Prismæssigt ligger Wifi med en pris på 1.899 kr. ca. 800 kroner over den almindelige Charge 5, som i flere butikker nu koster ca. 1.100-1.200 kr. Til den pris, er det måske ikke alle, der vil vælge wifi-modelleen, hvis de f.eks. bare mangler en fed højttaler til at tage med i sommerhuset. I så fald er den almindelige Charge 5 langt mere prisbillig. Men hvis du har behov for en ekstra højttaler til stemmeassistenter, ønsker at have noget at spille musik fra både i køkkenet og på altanen samt på stranden. Så er det en temmelig billig opgradering.