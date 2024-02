Anmeldelse: JBL Authentics 500 - en Dolby Atmos-højttaler, der blæser dine sokker af

JBL Authentics 500 giver en kraftfuld lyd, der kan få taget til at lette i mindre lokaler. Den har et unikt design og masser af understøttede apps og funktioner, der gør den til et godt køb for lydfans. Den er lidt besværlig at sætte op, og der er nogle app-fejl og problemer, men alt i alt får du en fantastisk musikalsk oplevelse fra JBL.

JBL Authentics 500: Anmeldelsen kort

JBL Authentics 500 lyder måske mere som en ældre motorcykel end en højttaler, men det er faktisk navnet på den en premium Wi-Fi-højttaler med Dolby Atmos-understøttelse fra lydproducenten JBL.

Den blev lanceret sammen med de mere prisvenlige Authentics 200 og 300. Den er en af de bedste trådløse højttalere til folk, der er villige til at betale lidt ekstra for en højttaler, uden at sprænge budgettet.

Det er en af de dyreste wi-fi-højttalere, JBL har lanceret med en pris på 4.499 kr. Men med hensyn til lydkvalitet og funktioner er der en god grund til denne pris. Authentics 500 har en lydkvalitet og power, der er svær at matche til prisen. Med skarp diskant og en bas, der er heftig, at den kan vække hele opgangen.

Du får fire forskellige tilslutningsmuligheder her: Bluetooth, Wi-Fi og ethernetkabel og USB-C-tilslutning. Samtidig har højttaleren indbygget funktionalitet med en række forskellige musikstreaming-apps: Spotify Connect, Tidal Connect, Chromecast, Amazon Music m.fl. hvoraf nogle har nemme genveje og er forbundet med enheden.

Højttaleren kan også kobles på dine stemmeassistenter, og JBL er så smart, at den faktisk kan køre to assistenter på én gang. Det lyder kan være en måde at få det optimale ud af hver assistent på; at lade Alexa styre Amazon Music eller brug Google til at finde webresultater. Samtidig kan det være en gamechanger for tech-fans, der har et omfattende tech-økosystem. Så JBL Authentics 500 passer fint ind i et smart hjem og vil glæde audiofile med sin ydelse. Så får den kun fire ud af fem stjerner? Det er fordi, den kan være lidt besværlig at bruge. Og fordi vi savner en bedre EQ-løsning.

Spotify Connect betyder her, at du kan afspille Spotify-musik på højttaleren, men kun, hvis du åbner Spotify, vælger musik og så går ind og vælger højttaleren. Det er ellers muligt at vælge andre apps som Tidal eller Amazon Music, hvor du kan vælge en playliste, der automatisk starter, når du trykker på hjerteknappen på højttaleren. Men det virker ikke med Spotify, og det giver overhovedet ingen mening for os. Det er i hvert fald ikke helt ligegyldigt i Danmark, hvor Spotify sidder på en stor del af streaming-markedet, når det gælder musik.

JBL Authentics 500: Price og tilgængelighed

Prisen er 4.499 kr., og højttaleren er tilgængelig hos på JBLs hjemmeside og hos en række danske elektronikforhandlere.

JBL Authentics 500 blev annonceret sammen med sine søskende 200 og 300 på IFA 2023 i slutningen af august 2023, og kom i handlen kort tid efter.

500 koster 4.499 kr., så det er bestemt ikke en billig højttaler - det er den dyreste i brandets nuværende Wi-Fi-højttalerserie. Til sammenligning koster Authentics 200 2.499 kr, og Authentics 300 koster 3.299 kr.

Nogle af de nærmeste konkurrenter til JBL Authentics 500 er Sonos Era 300 til 3.699 kr. (som TechRadar gav 4,5 stjerner i vores anmeldelse), Bowers & Wilkins Zeppelin til 5.999 kr. (fem stjerner i vores anmeldelse) og Bang & Olufsen Beosound Emerge til 5.199 kr.

Det er dog ikke for dyrt som højttaler, og de fleste mærker har et eller flere tilbud i det firecifrede område, hvis du virkelig vil have penge op af lommen.

(Image credit: Peter Hoffmann)

JBL Authentics 500: Specifikationer

Swipe to scroll horizontally Vægt: 7.8kg Mål: 447 x 240 x 255 mm Forbindeser: Bluetooth 5.3, Wi-Fi, 3.5mm aux in Drivere: 3x 25mm tweeter, 3x 70mm mid range driver, 1x 160mm subwoofer Aux in: Ja Mikrofon: Ja

Der sidder en kæmpebas i bunden af JBL Authentics 500 (Image credit: Peter Hoffmann)

JBL Authentics 500: Funktioner

Masser af indbyggede apps og assistenter

Bluetooth 5.3 eller wi-fi-streaming eller 3,5 mm aux-indgang

App driller ind imellem

Authentics opsætningsproces er ikke den mest intuitive, vi har oplevet. Det er nemt nok at oprette Bluetooth-forbindelse til højttaleren, men de fleste af enhedens funktioner kræver, at du parrer med JBL-appen. Den første udfordring er, at der er hele 10 forskellige JBL-apps i Play Store. Det føles allerede lidt uoverskueligt. Den app, du skal have fat på, er JBL One - et ret ironisk navn, når der nu er så mange, mange apps.

Efter at have installeret JBL One, skal vores højttaler lige installere nogle firmwareopdateringer. Så der er lige tid til en kop kaffe, inden den er færdig.

I begyndelsen af testperioden oplevede jeg ind imellem, at appen var længere tid om at oprette forbindelse. Det forsvandt dog efter en uges tid. Det er en god ting, for uden JBL One-appen skal man fysisk hen til højttaleren for at styre equalizeren eller musikken.

Du kan bruge appen til at konfigurere Wi-Fi-streaming, indstille et 'Øjeblik' eller en favorittjeneste, som du kan aktivere ved at trykke på hjerteknappen på højttaleren (som en elsket playliste), justere højttalerens equalizer og aktivere stemmeassistenter.

Equalizeren giver dig lidt mere kontrol over lyden end drejeknapperne på højttaleren, så du kan justere mellemtone samt bas og diskant, men der er ingen måde at indstille eller ændre forudindstillingerne på.

Screenshots fra JBL One-appen (Image credit: Peter Hoffmann)

Med knappen 'Øjeblik' kan du hurtigt vælge mellem en række musiktjenester, herunder Amazon Music, Tidal og Napster, men mærkeligt nok mangler Spotify. Spotify Connect er dog tilgængelig til Wi-Fi-streaming, og det samme er AirPlay 2, Amazon Alexa, Tidal Connect og Chromecast.

En smart funktion på Authentics er, at du kan aktivere flere assistenter på samme tid. Så du kan f.eks. have både Alexa og Google Assistant aktiveret, hvilket gør dette til en nyttig mulighed, hvis du har flere produktøkosystemer på farten.

Alt i alt er listen over funktioner og tilknyttede apps virkelig god. Uanset hvilken musiktjeneste du bruger, vil du være dækket ind.

Som nævnt kan du bruge JBL enten via Bluetooth (5.3, dejlig pålidelig!) eller Wi-Fi, hvilket giver dig en række måder at lytte på, med Wi-Fi streaming indbygget i mange musikapps i disse dage, herunder den altid tilstedeværende Spotify. Der var ingen problemer med nogen af disse muligheder i form af udfald, selvom Bluetooth nogle gange kunne tage et stykke tid at parre. Wi-fi reagerer hurtigt og pålideligt, så det er virkelig nemt at bruge. Hvis du ikke er til en trådløs forbindelse, er der også et 3,5 mm aux-stik, du kan bruge.

Funktioner: 4/5

(Image credit: Peter Hoffmann)

JBL Authentics 500: Lydkvalitet

Hvis du vil have den korte version, så lyder JBL Authentics 500 fantastisk.

Bassen er et stort og smukt bæst, takket være den 6,5-tommers subwoofer, der er skjult på undersiden af den fremragende højttaleren. I modsætning til andre bastunge højttalere overvældede bassen her ikke de andre aspekter af en sang, men understøtter i stedet de andre elementer i musikken. Balance i højttalere som denne er aldrig en garanti, så JBL var behageligt overraskende.

Det betyder, at diskanten forbliver sprød og klar, uanset hvilken slags dunkende baslinje en sang normalt har. Det skal dog siges, at diskantknappen på højttaleren ikke har den helt store effekt. Men basknappen har en meget mærkbar effekt, når man skruer på den.

Selv om bassen er fremragende, så skaber den også en udfordring. Det er egentlig ikke bassen, der er syndere. Det er nærmere manglen på equalizer-lydprofiler til forskellige typer af indhold. Den fremtrædende bas blev for dominerende i visse typer lyd, især hvis man bruger højttaleren til podcasts (eller andet indhold med talte ord) eller film. Det kan løses ved at ændre indstillingerne med skrueknapperne på højttaleren (eller i appen). Men det er det er ikke muligt at gemme andet end de aktuelle indstillinger. Laver ud om på lyden, så er det den profil du gemmer. Hvis du vil tilbage til skal du selv ind og justere indstillingerne for at prøve a lydindstillinger kunne gøre det meget nemmere.

Højttaleren understøtter Dolby Atmos Music, surround sound-teknologien, der får musik og film til at lyde fantastisk, men kun til visse apps som Tidal.

Det maksimale output på Authentics 500 er 270 W. I testperioden kom jeg aldrig i nærheden af den lydstyrke. Det var simpelthen så højt, at jeg blev bange for at naboerne ville klage. Hvis du skruer helt op, vil du ikke bare genere din nærmest nabo, men hele opgangen.

Lydkvalitet: 4/5

JBL Authentics 500 (Image credit: Peter Hoffmann)

JBL Authentics 500: Design

Stilfuldt 70'er-agtigt design

Tre hovedknapper til volumen, bas og diskant

Stor og tung

JBL Authentics 500 er en stor højttaler; den får sine 200- og 300-navngivne søskende til at se ud, som om de skal tilbage til fitnesscenteret, og mens denne tyngde antyder dens imponerende højttalerfunktionalitet, gør den det til et udfordrende stykke udstyr at få plads til i dit hjem.

Med målene 17,6 x 9,4 x 2,2 in / 447 x 240 x 255 mm er dette et stykke udstyr, som du ikke bare kan efterlade på en boghylde eller en vindueskarm (og med en vægt på næsten 8 kg er det ikke alle overflader, der kan bære den!) Før du køber højttaleren, bør du nok finde ud af, hvor den skal stå i dit hus, og sikre dig, at du har plads til den.

Ikke alene er placeringen vigtig for at sikre, at den passer, men du bør også "vibe-tjekke" dit hjem for at sikre, at højttaleren passer ind i din indretning. Det er bestemt en stilfuld højttaler med en sort krop og guldkant, og den kan være lige så meget et fashion statement, som den er en musikalsk enhed, hvis du vil kanalisere noget old-school cool. Den er baseret på JBL's højttalere fra 1970'erne.

På trods af at Authentics 500 er så stor en højttaler, har den et ret beskedent sæt knapper på toppen. Det er for det meste en god ting: Det er tydeligt at se, hvad der er volumen, bas og diskant, knapperne til Bluetooth-parring og favoritter er tydelige, og pause/play-funktionen er også let at få øje på. Fans af privatliv vil også nyde den fysiske skyder, som slukker for mikrofonen for at sikre, at du ikke bliver aflyttet.

Denne skyder sidder på bagsiden sammen med strømforsyningen, 3,5 mm lydstik, en USB-C-port og en ethernet-port, så du kan få dit internet via kabel, hvis du hellere vil det. Med USB-C-porten kan du indlæse musik digitalt, men kun med de amerikanske modeller af højttaleren.

Der mangler en tænd/sluk-knap: brugsanvisningen viser blot et billede af strømkablet under overskriften "Power On/Off", hvilket antyder, at den eneste måde at slukke højttaleren på er at tage stikket ud af stikkontakten. Når jeg ville bruge min telefons indbyggede højttalere, måtte jeg enten manuelt afbryde Bluetooth eller slukke for højttaleren på væggen, hvilket var ret irriterende; en simpel tænd/sluk-knap eller kontakt ville være værdsat.

Design: 4/5

(Image credit: Peter Hoffmann)

JBL Authentics 500: Værdi

Dette har indtil videre været en ret rosende anmeldelse af JBL Authentics 500; måske er elefanten i rummet (bortset fra selve højttaleren, den store abe!) højttalerens pris.

Dette er ikke en billig højttaler, og du kan få lignende funktioner og anstændig lydkvalitet fra de mere overkommelige JBL Authentics 200 og 300. Desuden er de mindre, og i tilfældet med 300 er den bærbar med et indbygget batteri.

Så køb den, hvis du har midlerne til at dække den ekstra pris, men den er bestemt ikke det bedste valg sammenlignet med sine søskende.

Sammenlignet med andre højttalere kan du få Sonos Era 300 med lignende Dolby Atmos-understøttelse og næsten lige så mange højttalere (men ingen subwoofer) til en betydeligt lavere pris. Men i betragtning af at en af vores kritikpunkter af den højttaler var, at vi ønskede mere bas, og i betragtning af de ekstra tilslutningsmuligheder på JBL, er de ekstra penge berettigede.

Værdi: 3.5/5

Skal du købe JBL Authentics 500?

Swipe to scroll horizontally Karakter Egenskaber kommentar Bedømmelse Funktioner Hvis du kan leve med den irriterende app-oplevelse, får du en masse forbindelsesmuligheder. 4/5 Design Det klassiske design fra 70'erne kan distrahere dig fra dens enorme størrelse. 4/5 Lydkvalitet Denne højttaler har en god balance med en kraftig bas og en god diskant, og dens maksimale lydstyrke er overvældende. 4/5 Værdi Det er ikke en billig højttaler, men du får noget for pengene. 3.5/5

JBL Authentics 500 (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb den, hvis...

Du vil bruge flere smarte assistenter

Hvis du har lige så mange Alexa-enheder, som du har Google Assistant-aktiverede enheder, vil JBL lade dig bruge begge assistenter på lige fod.

Du ønsker at fylde rummet med lyd

Det er helt vildt, så højt Authentics 500 kan spille, hvis du skruer helt op. Bare pas på din hørelse!

Det passer godt til din stil

Authentics har et specielt design. Og hvis det er noget for dig, vil du ud over en kraftfuld højttaler også få en højttaler, der forskønner dit hjem.

Køb den ikke, hvis...

Du er på budget

Gik du glip af den del, hvor jeg nævnte Authentics 200 og 300, 500'erens billigere søskende? Tjek dem ud.

Du er har for mange apps

Mange audiofile bryder sig ikke om at være afhængige af apps til højttalere, og hvis det er dig, er JBL Authentics ikke noget for dig.

JBL Authentics 500: Overvej også

Swipe to scroll horizontally JBL Authentics 500 Sonos Era 300 Bowers & Wilkins Zeppelin Vægt: 7.8kg 4.47kg 6.5kg Mål: 447 x 240 x 255 mm 160 x 260 x 185 mm 210 x 650 x 194 mm Tilslutningsmuligheder: Bluetooth 5.3, Wi-Fi, 3.5mm, USB-C (US only) Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB-C Bluetooth 5.0, aptX, Wi-Fi Drivere: 3x 25mm tweetere, 3x 70mm mid range driver, 1x 160mm subwoofer 4x tweetere, 2x woofers 2x 25mm tweetere, 2x 90mm midrange drivers, 2x 45mm full-range drivers, 1x 150mm subwoofer Aux-in: Ja Ja (via adapter) Nej Mikrofon: Ja Ja Ja

Sonos Era 300

Den tætteste på JBL, også med både Bluetooth og Wi-Fi, med et arrangement af højttalere til Dolby Atmos-lyd og masser af kraft. Der er lidt mindre bas i den, men den er også billigere. Her er vores fulde anmeldelse af Sonos Era 300