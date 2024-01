Sennheiser lancerer nye avancerede øretelefoner og et par overraskende hovedtelefoner

Vi kunne virkelig godt lide Sennheiser Momentum True Wireless 3, da den blev lanceret, men det er et stykke tid siden, og nu har mange af de bedste trådløse premium-øretelefoner overhalet den model, hvad angår kvalitet. Men nu har Sennheiser endelig opdateret sine Momentum-øretelefoner for at gøre dem endnu bedre. Virksomheden tilbød også nye Accentum-hovedtelefoner og Momentum-træningsøretelefoner.

De nye Momentum True Wireless 4-ørepropper, der blev lanceret på CES 2024, er "Sennheisers hidtil mest effektive øretelefoner". De er bygget op omkring Qualcomm S5 Sound Gen 2-platformen og Snapdragon Sound, hvilket betyder aptX tabsfri lydkvalitet og usædvanlig lav latenstid. Bluetooth-versionen er 5.4 med Auracast (de første øretelefoner, vi kender til med bekræftet understøttelse) og en forbedret antenne, der giver stærkere forbindelser. Der er også forbedret ANC, som Sennheiser kalder "evolved tuning", og opgraderede batterier. Du kan forvente 7,5 timers kontinuerlig lyd i høj kvalitet fra høretelefonerne, og opladningsetuiet har både trådløs Qi-teknologi og hurtig opladning via USB-C.

Qualcomm S5 Sound Gen 2 vil være en stor ting i 2024: Den er designet til utrolig hurtig og jævn lydydelse, selv med streaming i høj opløsning, og lover kun 48 ms ventetid mellem telefon og øretelefon. Det er især praktisk for gamere, for hvem lydforsinkelse er lige så farlig som enhver fjende på skærmen, og det er en stor forbedring i forhold til de 68 ms latency, som version 1 af platformen leverede.

Forudbestillinger af Momentum True Wireless 4 åbner den 15. februar, og prisen bliver $300 (ca. 2.000 kr. omregnet til dagens kurs). Den præcise pris er endnu ikke bekræftet.

Sennheiser Accentum Plus. (Image credit: Sennheiser)

Allerede en ny version af Accentum-hovedtelefonerne

Accentum-serien af hovedtelefoner har fået en opdatering med den nye Accentum Plus, hvilket er en overraskelse, da den originale Accentum udkom for blot et par måneder siden. Det føles, som om Sennheiser her risikerer at irritere folk, der for nylig har købt den første version af hovedtelefoner, selvom Plus-versionen har bedre tilslutningsmuligheder til en højere pris.

De har Bluetooth 5.2 med aptX Adaptive, 50 timers lyttetid, adaptiv ANC, der analyserer lyden omkring dig og justerer støjreduktionen derefter, og et gammeldags lydkabel, så du kan lytte til underholdning om bord på flyet eller andre lydkilder med ledning. Accentum Plus kommer i handlen den 20. februar til en pris på 230 dollars (ca. 1.670 kr. direkte omregnet til dagens kurs). De danske priser på hovedtelefonerne er endnu ikke bekræftet.

De nye Sennheiser Momentum Sport-ørepropper. (Image credit: Sennheiser)

Sidst, men ikke mindst, kommer der nye Momentum Sports-øretelefoner, som er designet specielt til træning. Øretelefonerne integrerer både en PPG-pulssensor (photoplethysmography) og en kropstemperatursensor til at spore dine målinger og sende data til dit Apple Watch eller Health-app, Garmin Watch/Connect, Strava, Peloton og andre vigtige apps, og - for første gang i et ikke-Polar-produkt - giver Momentum Sport dig adgang til hele spektret af Polar-sporings- og analysefunktioner.

Momentum Sport er designet til at reducere uønskede distraktioner som fodtrin og vejrtrækning, og der er justerbare gennemsigtighedstilstande, anti-vindtilstand og adaptiv ANC for at holde uønsket støj ude uden at blokere for de ting, du ønsker eller har brug for at høre. Etuiet er IP54-klassificeret, og selve ørepropperne er IP55-klassificerede. Du kan regne med mellem 6 og 24 timers afspilning afhængigt af din ANC-indstilling. Momentum Sport kommer i handlen den 9. april til en pris på $330 (ca. 2.250 kr. direkte omregnet med dagens valutakurs). Igen er de danske priser ikke bekræftede.