Mark Levinson No. 5909 – recension

Kort sammanfattning

En prislapp på 11 990 kr för ett par trådlösa hörlurar tillverkade av Mark Levinson är antingen ett fynd eller ett rejält överpris, beroende på hur du ser på det. Här har vi nämligen ett företag som har etablerat ett avundsvärt rykte i high-fi-klassen - och som vanligtvis har en ännu mer saftig prislapp på sina produkter.

Men samtidigt är Mark Levinson No. 5909 de dyraste trådlösa hörlurarna på marknaden (vilket ändrar sig när T+A Solitaire T Wireless släpps med liknande specifikationer nu i augusti för 15 000 kr). Och är de verkligen så mycket bättre än konkurrenterna?

Trots att No. 5909 är Mark Levinsons första försök att göra ett par hörlurar visar de inga som helst tecken på att vara ett halvdant experiment. Istället är de ett par välarbetade, oändligt eftertraktade och onekligen högpresterande par trådlösa hörlurar. För mindre än hälften av vad de kostar kan du få några riktigt enastående alternativ (Sony WH-1000XM5 eller Apple AirPods Max, till exempel) - men om du vill ha det bästa och mest exklusiva i ett snyggt paket med exceptionell ljudkvalitet så kommer det att kosta därefter.

Ljudprestandan i detta par är aldrig mindre än imponerande och ganska ofta spännande. Byggkvaliteten, tillsammans med standarden på använda material och applicerad finish, är fantastisk. Kontrollalternativen är, om inte lika grundliga som hos många av de billigare konkurrenterna, rikliga. Och när det gäller den känsla av "ägarstolthet" som det innebär att ha ett par No. 5909 på sig saknar de helt konkurrens.

Så, är dessa brusreducerande hörlurar värda sitt pris? Läs vidare för vår fullständiga recension av Mark Levinson No. 5909.

You get a premium-feeling travel case with the headphones. (Image credit: Future)

Mark Levinson No. 5909: Pris och säljstart

Tillgängliga nu

11 990 kr

The Mark Levinson No. 5909 wireless active noise-cancelling headphones are on sale now, and in the United Kingdom they’re priced at a very serious £999 per pair. In the United States they’re a slightly more palatable $999, while in Australia customers will be parting with AU$1,800 or so (if our understanding of exchange rates is anything to go by, anyway).

So the fact this is currently the least expensive way to get into Mark Levinson ownership is, frankly, neither here nor there. We’ve listened to a lot of wireless over-ear headphones at TechRadar and it’s safe to say we’ve never been able to establish a meaningful reason why you should spend more than $350 / £350 or so for a pair. Every time we listen to a pair of headphones costing $500 / £500+ we always end up saying the same thing, fundamentally: “you can achieve quality similar to this for less money”.

De trådlösa aktiva brusreducerande hörlurarna Mark Levinson No. 5909 är till salu nu, och i Sverige kostar de hiskeliga 11 990 kr. Så, trots att detta är den billigaste produkten i Mark Levinsons sortiment, så är det inte till mycket hjälp. Det här är ett par svindyra hörlurar.

Vi har lyssnat på många trådlösa over-ear-hörlurar på TechRadar och kan säkert säga att vi aldrig har sett en meningsfull anledning till att spendera mer än 3 000-5 000 kr för ett par trådlösa hörlurar. Varje gång vi lyssnar på ett par hörlurar som kostar mer än 5 000 kr säger vi i princip alltid samma sak: "Du kan få liknande kvalitet för mindre pengar".

The headband and earcups are kitted out in leather-covered memory foam. (Image credit: Future)

Mark Levinson No. 5909: Design och funktioner

LDAC och aptX Adaptive

Upp till 34 timmars batteritid

Bra material och uppriktigt sagt superb byggkvalitet

Den allra första utmaningen som No. 5909 står inför är tufft. När allt kommer omkring, vad ska man göra med designen av ett par over-ear-hörlurar? De ser alla i princip likadana ut, och av goda skäl. Så du kan vara så kräsen och omdömesgill som du vill när det gäller materialen du använder – dina over-ear-hörlurar kommer till slut att se ut precis som alla andras.

Därmed inte sagt att Mark Levinson inte har ansträngt sig. No. 5909 ser, känns och luktar gott - vilket kanske inte är anledningen till att du hostar upp 12 000 kronor för dem, men det är bra ändå. Huvudbandet och de utbytbara öronkuddarna är läderklädda med memory foam; bygeln är tillverkad av anodiserad aluminium ... även plastdelarna i själva öronkåporna känns exklusiva vid beröring.

Trycket på huvudet när du bär lurarna är precis perfekt, och de kompakta måtten gör att ingen som har råd med prislappen är utesluten från ägande av No. 5909. De bör passa alla. Vissa recensenter påpekar att de är lite tunga, men där håller vi inte med. Visst, det finns lättare alternativ, men passformen och det faktum att de inte klämmer åt på det sätt som många konkurrenter gör innebär att de är otroligt bekväma att ha på sig, sina 340 g till trots.

Så, trots att man som tillverkare av over-ear-hörlurar inte har så mycket att variera är standard på konstruktion och finish hos No. 5909 oklanderlig, och det är svårt att se hur dessa hörlurar skulle kunna presenteras bättre.

(Till och med deras fodral känns trevligt på ett vaxartat sätt. Och kablarna inuti det - en 1,25 m USB-C till 3,5 mm, ett 4 m alternativ och en USB-C till USB-C laddningskabel - är behagligt flätade och alldeles utmärkta.)

Hörlurarna finns i tre färger: Pearl Black, Ice Pewter och Radiant Red. Vi har testat den svarta varianten som är diskret men ändå otroligt läcker. Och vill du ha något mer uppseendeväckande rekommenderar vi den röda, som ser otroligt giftig ut.

Specifikationer Akustisk design: Stängd Vikt: 340 g Frekvensomfång: 10Hz till 40kHz (kabelanslutna), 20Hz till 20kHz (trådlöst) Högtalarelement: 40 mm berylliumbelagda Batteritid: 34 timmar Aktiv brusreducering: Ja Extra funktioner: Högupplöst ljud, Ambient Aware, justerbar EQ

(Image credit: Future)

Hörlurarna använder Bluetooth 5.1 för trådlös anslutning och stödjer i princip alla codecs: SBC, AAC, LDAC och aptX Adaptive. Ljudet levereras av ett par 40 mm berylliumbelagda högtalarelement. Just beryllium svarar oerhört snabbt och säkerställer att ljudet blir extra klart och tydligt. Tidigare har vi provat Focals utmärkta hörlurar med beryllium, de öppna Focal Utopia (som kostar 44 900 kr) och stängda Focal Stellia (för 33 900 kr), så även om alternativen från Focal är mycket dyrare och inte heller trådlösa, så finns en viss referensram att utgå ifrån.

Ljudbilden i No. 5909 är optimerad enligt Harman-kurvan. För den oinvigde ska nämnas att Mark Levinson är ett Harman-varumärke (som i sin tur ägs av Samsung). Och Harmans akustiska ingenjörer är ansvariga för "Harman-kurvan" - som i grunden är en grafisk representation av den typ av ljud som verkar tilltala de flesta av oss.

Till skillnad från den typ av marknadsundersökningar som detta låter misstänkt likt, har man lagt ned åtskilligt med tid på att säkerställa att Harman-kurvan är det närmaste en ideal ljudbild. Men Harman-kurvan innebär också att detta inte är ett par helt neutrala hörlurar (vilket snart sagt inga trådlösa hörlurar är hursomhelst).

Batteritiden är angiven till någonstans mellan 30 timmar (med aktiv brusreducering påslagen) och 34 timmar (med den avstängd). Och efter bara 15 minuters laddning kan No. 5909 hålla igång sex timmar.

Du kan ändra EQ-inställningarna i appen. (Image credit: TechRadar)

Själva brusreduceringen är konfigurerbar i Mark Levinson-appen (som finns för iOS och Android). Det går att växla mellan 'On', 'Off' och 'Awareness', med underkategorier för 'On' ('High', 'Low' eller 'Adaptive') och 'Awareness' ('Voice Pass' och 'Ambient'). När du väl har bestämt dig för dina preferenser finns det en knapp på vänster öronkåpa som låter dig växla mellan "ANC" och "Awareness".

Denna knapp ligger precis bredvid den knapp för "ström på/av/Bluetooth-parning". Över på höger öronkåpa finns den klassiska treknappsremsan med 'volym upp/ner' i vardera änden och 'svara/avsluta samtal', 'hoppa framåt/bakåt' och 'aktivera röstassistent' i mitten.

På andra håll har appen tre EQ-förinställningar (beskrivs här som "baskonturer"): "Neutral", "Enhanced" och "Attenuated (dämpad)". Det finns också en timer för automatisk avstängning för att stänga av hörlurarna när inget innehåll upptäcks ('Never', '30 min', '1 hr' eller '3 hr') och en 'på/av'-knapp för avkänning av huvudet vilket innebär att musiken tystnar automatiskt när du tar av dig hörlurarna.

Vad hittar vi mer i appen? Tja, det finns en indikation på återstående batteritid och en fin bild av själva hörlurarna ... och sen är det inte mer. Appen går inte att jämföra med bättre hörlursappar (som Sonys), men den är tillräckligt användbar.

(Image credit: Future)

Mark Levinson No. 5909: Ljudprestanda

Överdådigt, informativt och helt och hållet trovärdigt ljud

Särskilt sympatisk ljudbild för sång

Inte fullt lika imponerande när det gäller brusreducering

Fram tills nu i denna recension hade det kanske varit möjligt att avfärda Mark Levinson No. 5909 som glitter för de rika - vackert gjorda och fint hantverk, men inte desto mindre glitter. Men ge dem lite musik att ta itu med (all slags musik, egentligen - det här testet inkluderade allt från Billie Holidays Fine and Mellow till The Creation's How Does It Feel to Feel? till Rudimentals Waiting All Night) och de slutar vara en accessoar och börjar att vara en helt och hållet imponerande källa till genomgående utmärkt ljud.

Säkert när det gäller detaljåterhämtning, transient respons och ljudbild behöver No. 5909 inga lärdomar från någon. De är helt fanatiska när det gäller fina detaljer och ger korrekt uttryck för den mest flyktiga eller övergående informationen utan att någonsin tappa helhetsbilden ur sikte. De organiserar ljudbilden med full säkerhet, vilket gör även komplexa inspelningar enkla att följa - och ger varje deltagare på scenen andrum att göra sin grej utan att påverka andra. Och de gör detta samtidigt som de integrerar och fokuserar sakkunnigt - det finns en singularitet i Mark Levinson-presentationen som inte på något sätt är given, oavsett hur mycket pengar du har lagt ut.

(Image credit: Future)

Kontrollen är absolut, från den raka attacken av de (djupa, texturerade och rejäla) låga frekvenserna till de skarpt rejäla toppekvivalenterna. No. 5909 har inga problem med att låta en inspelning uttrycka sig, både dynamiskt och rytmiskt, men vid ingen tidpunkt kommer den ens att hota att undkomma dessa hörlurars auktoritet. Om en låt har fart, tyngd eller ett excentrisk tempo, kommer Mark Levinson att låta dig veta allt om det. Men på deras villkor, som är stränga.

Det är dock i mellanregistret som nr 5909 lyser starkast. De kommunicerar i en nästan oanständig grad, vilket ger sångare av alla slag och alla möjligheter en plattform för att uttrycka sig fullt ut. Få är sångarna som kan kommunicera med Billie Holidays omedelbarhet eller direkthet - och när hon hörs via ett par av dessa hörlurar är hennes makalösa virtuositet uppenbar. Och följaktligen spännande.

Denna ganska påkostade nivå av beröm är inte riktigt så passande när man diskuterar hur No. 5909 hanterar externa ljud med brusreduceringen p åslagen. De är på intet sätt ineffektiva - de kan lätt reducera ett ståhej till ett sorl - men de är inte heller de mest framgångsrika. Vi kan tänka oss en hel del alternativa par - inte alla bär ett "Bose"-märke men alla betydligt billigare - som kan göra ett mer komplett jobb. Åtminstone gör Mark Levinson sin grej utan att på något sätt ändra sin tonalitet.

(Image credit: Future)

Även om brusreduceringen gärna hade fått vara snäppet bättre, finns det två saker till med ljudet hos Mark Levinson No. 5909 som imponerar rejält. Dels handlar det om det trådlösa ljudet via bluetooth: Frekvensomfånget är då 20Hz till 20kHz men tack vare LDAC-kodeken kan du få högupplöst ljud (med rätt källa). Tyvärr får du inte det med en iPhone (då Apple endast stödjer AAC), men har du en Android som stödjer LDAC kan du dra full nytta av dessa möjligheter.

Men, trots att iPhone endast stödjer AAC (och därmed inte högupplöst ljud) upplevde vi det trådlösa ljudet när vi lyssnade från en iPhone 13 Max Pro som helt fenomenalt. Utan tvekan bäst i klassen. Visserligen stödjer inte Mark Levinson No. 5909 Dolby Atmos, som konkurrenterna AirPods Max, och om du är helt inlåst i Apple ekosystem och inte är gjord av pengar kan AirPods Max vara det (fortfarande dyra) perfekta paret för dig. Men Mark Levinson No. 5909 har bättre ljud.

Dels ska vi inte glömma att Mark Levinson No. 5909 även fungerar både aktivt och passivt med medföljande sladdar. Om du använder USB-C till USB-C-sladden till din dator använder du den DAC:en som finns inbyggd i lurarna och använder du någon av USB-C till 3,5 mm-sladdarna blir lurarna helt passiva och då kan du använda en egen DAC istället, men möjlighet till ännu bättre ljud. Och när du använder No. 5909 passivt är frekvensomfånget 10Hz till 40kHz.

Visst - No. 5909 är ett par trådlösa hörlurar, och möjligheten att även använda dem trådbundet är något som alla andra konkurrenter också klarar. Men, återigen, inte med så här fantastiskt ljud.

Ska jag köpa Mark Levinson No. 5909?

Köp dem om ...

Du värdesätter kvalitet och exklusivitet

Med tanke på material, finishens standard och priset du får betala så blir det inte mer exklusivt än så här.

Du vill ha hela (ljud-)bilden

Ljudet här är levande och övertygande.

Du vill vara Boss of Business Class

Det verkar osannolikt att du kommer att stöta på ett annat par No. 5909 när du är ute och reser.

Köp dem inte om ...

Du måste hålla i pengarna

De är väldigt bra, men konkurrenterna kostar halva priset eller mindre.

Du vill ha den allra bästa brusreduceringen

Brusreduceringen är inte dålig, men inte klassledande.

Du är vill ha touch-kontroller

Många kontrollalternativ finns, men inte touch-kontroller.

Överväg även

Inte övertygad av vår Mark Levinson No. 5909-recension? Här är ytterligare tre par trådlösa hörlurar att överväga.

(opens in new tab) Sony WH-1000XM5 (opens in new tab)

För ett mycket mer tilltalande pris kan du få Sony WH-1000XM5 - vårt val av de bästa hörlurarna du kan köpa idag. De erbjuder en utmärkt ljudprestanda, bra brusreducering och massor av extra funktioner.

(opens in new tab) Bose Noise Cancelling Headphones 700 (opens in new tab)

Om du letar efter en mer unik design, prova Bose Noise Cancelling Headphones 700. Dessa lätta hörlurar erbjuder 11 lägen för aktiv brusreducering och en utmärkt ljudprestanda.