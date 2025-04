Samsung har lanserat en ny tålig surfplatta med en 10,1-tums WUXGA TFT LCD-skärm i 16:10-format, adaptiv uppdateringsfrekvens på upp till 120 Hz, samt pekfunktion som fungerar med handskar (upp till 2 mm tjocka) och på våta skärmar – men inte under vatten.

Det finns inte många robusta surfplattor från stora varumärken, så det är trevligt att se Galaxy Tab Active5 Pro utvecklad specifikt för tuffa miljöer. Den har IP68-klassning för damm- och vattentålighet, MIL-STD-810H-certifiering för hållbarhet i extrema förhållanden och Gorilla Glass Victus+ för att skydda skärmen mot repor, starka rengöringsmedel och liknande.

Strömförsörjningen ska inte vara något problem, eftersom surfplattan har ett användarutbytbart batteri på 10 100 mAh som stöder så kallad hot-swap, vilket innebär att ett batteri kan bytas utan att stänga av enheten. Den har även POGO för laddning via dockningsstation, men det kräver att du köper till dockan separat.

