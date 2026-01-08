Den här robotdammsugaren kan hjälpa dig hitta din borttappade plånbok

Narwal har visat upp sin senaste robotdammsugare Flow 2, och den kommer med ett ovanligt men potentiellt väldigt praktiskt knep. Med hjälp av AI-baserad objektigenkänning kan Flow 2 identifiera och logga föremål den stöter på under städningen.

Det betyder att du i efterhand kan använda städhistoriken för att hitta borttappade saker, som nycklar eller en plånbok – förutsatt att de ligger på golvet. Har du glömt dem i en jackficka eller tappat dem bakom soffan är det dock fortfarande upp till dig själv.

Vi såg Flow 2 i action på CES 2026, och även om vi inte fick testa just den här funktionen själva, imponerades vi av både designen och den uppdaterade basstationen, som fått ett tydligt lyft jämfört med tidigare modeller.

(Image credit: Future)

Plånboksletande är dock bara ett av flera lägen som Flow 2 erbjuder. Totalt finns tre olika smarta funktioner som kan användas parallellt utan att du behöver välja något särskilt läge i förväg.

I Pet-läget identifierar roboten automatiskt områden där ditt husdjur brukar vistas och lägger extra krut på städningen där. Den kan även lokalisera ditt husdjur för ett videosamtal och till och med interagera med det via olika djurläten – även om vi misstänker att plötsliga skall eller jamanden från ingenstans inte passar alla djur.

(Image credit: Future)

I Baby care-läget sänks sugkraften för tystare drift, och roboten undviker lekmattor för att minska risken för kontaminering. Dessutom kan Flow 2 upptäcka och logga tappade leksaker och påminna dig om att plocka undan dem – något som lär vara mer uppskattat av vissa än andra.

Narwal Flow 2 väntas börja säljas i USA i april. Några svenska priser eller lanseringsdatum har ännu inte bekräftats.