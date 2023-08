Netflix utsetter flere filmer på grunn av streiken

Netflix har kommet med flere viktige nyheter den senere tiden. Ikke bare fjerner de sin egen originalproduksjon The Power of the Dog fra britiske skjermer, men flere globale lanseringer er utsatt til 2024 som følge av storstreiken blant skuespillere og manusforfattere.

Netflix er naturligvis ikke det eneste selskapet som har endret planene for store produksjoner. Også Hulu og Sony utsetter lanseringen av en rekke filmer og serier. Vi regner med at flere følger etter mens streiken vedvarer. Streiken påvirker ikke bare filmer og serier som er i produksjon, men også nyinnspillinger av sekvenser og reklamearbeid for fullførte filmer og serier.

Fjerningen av The Power of the Dog er en merkverdighet, men den er midlertidig, og det skyldes at den er samprodusert av en lang rekke selskaper, og i Storbritannia sitter BBC på TV-rettigehtene.

Hvis du ikke allerede har sett denne filmen, kan du like gjerne gjøre det nå. Den er regissert av Jane Campion og har blant andre Kirsten Dunst og Benedict Cumberbatch. Filmen er både vill og vakker.

Hvilke filmer har Netflix utsatt til 2024?

De seneste forsinkelsene rammer enkelte nye Netflix-filmer, som A Family Affair, Damsel, Lift, Players, Shirley og Spaceman, ifølge What's on Netflix. Men ikke alle forsinkelsene har de samme årsakene.

A Family Affair var planlagt lansert i november, men den har byttet plass med Rustin, som har overtatt slippdatoen. Den romantiske komedien med Nicole Kidman, Zac Efron og Joey King i hovedrollene blir altså først å se en eller annen gang i 2024.

Damsel, en fantasyfilm med Millie Bobby Brown i hovedrollen som en litt uvanlig prinsesse, er utsatt fra oktober 2023 til en eller annen gang i 2024. Filmen ble først kunngjort i mars, men det er ennå ikke kommet noe presist lanseringsvindu. Når det gjelder Kevin Harts komedie Lift, ble laseringsdatoen i mai forskjøvet fra august 2023 til 12. januar 2024.

Den romantiske komedien Players, med Tom Ellis, Gina Rodriguez og Liza Koshy, Regina Kings filmbiografi Shirley, om Shirley Chisholm, og science fiction-dramaet Spaceman, der Adam Sandler spiller Tsjekkias første astronaut, har ennå ikke fått bekreftede lanseringsdatoer.

Streiken ser ikke ut til å ha noen slutt, og vi vil trolig oppleve at mange flere produksjoner fra flere strømmetjenester får ommøblert lanseringsplanen.