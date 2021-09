Test: Nvidia GeForce RTX 3060

Nvidia GeForce RTX 3060s ankomst gjør endelig Nvidias Ampere-arkitektur tilgjengelig i den rimelige delen av markedet. Det er en anelse rimeligere enn det kritikerroste Nvidia GeForce RTX 3060 Ti og er et rimelig grafikkort som retter seg mot forbrukere som helst vil under 6000 kroner for et grafikkort. Det inkluderer også brukere av GTX 1060 som har ventet lenge på det rette øyeblikket – og den rette prisen – for å kunne oppgradere til den nåværende generasjonen.

Ettersom Nvidia GTX 1060 fremdeles er det mest tilgjengelige kortet på markedet, ifølge undersøkelsen Steam Hardware Survey, kan Nvidia ha etablert et godt markedssegment å selge Nvidia GeForce RTX 3060 i – selv om prisen er noe høyere. GTX 1060 har tross alt vært på markedet i fem år siden den lovende debuten i august 2016. Hastighetsmessig er det ikke i nærheten av RTX 3060.

Likevel vil nok ikke nykomlingen være like lettsolgt. GTX 1060 kan fremdeles håndtere de fleste av de beste PC-spillene på markedet, men prisen er dessuten gunstig. På den annen side kan RTX 3060 Ti tilby den ekstra ytelsen det er verdt å betale litt mer for.

(Image credit: Future)

Pris og tilgjengelighet

Nvidia GeForce RTX 3060 ble lansert 25. februar 2021, og prisen ligger på mellom 4500 og 6000 kroner. I testen vår tar vi for oss varianten EVGA GeForce RTX 3060 Black XC, som selges for rundt 4700 kroner i Norge.

Det er kommet en lang rekke Nvidia RTX 3060-grafikkort, med litt ulikt design, noen med bedre kapasitet til overklokking – og noen av dem leveres med denne egenskapen.

Noen av disse kortene vil ha en raskere ytelse enn EVGA GeForce RTX 3060 Black XC, men bare marginalt, og det er ikke sikkert de er verdt prispåslaget.

Nvidia retter RTX 3060 spesielt mot gamere som har holdt seg til det Pascal-baserte GTX 1060 siden det ble lansert i 2016. Dette virker fornuftig, ettersom det har vært ganske vanlig å skifte grafikkort for hver nye generasjon, men prisene har endret seg dramatisk siden 2016. Nvidia GeForce GTX 1060 ble lansert for rundt 3500 kroner i Norge, og i 2021 har det vært solgt for over 6000 kroner under den verste komponentkrisen.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ligger på sin side fra rundt 5700 kroner og oppover. Det er snakk om et visst sprang, men når du først er i nærheten av denne prisklassen, kan du like gjerne velge noe som gir deg best mulig opplevelse. Dermed er det vanskelig å vite hvem man skal anbefale GeForce RTX 3060 til, særlig ettersom vi regner med at Nvidia vil komme med enda billigere Ampere-kort.

Nvidia forsøker med RTX 3060 å minske appellen til krypto-utvinnere, der en kombinasjon av maskinvare og programvare begrenser hashraten. Det kan hende dette er tilstrekkelig til å holde prisen på kortet nede, men det håper vi. Hvis prisen i for stor grad nærmer seg RTX 3060 Ti, forsvinner poenget med å kjøpe det.

(Image credit: Future)

Egenskaper og prosessor

Som de øvrige grafikkortene i Nvidia RTX 3000-serien, bygger GeForce RTX 3060 på Nvidias nye Ampere-arkitektur. Med overgangen fra Turing til Ampere er det ikke bare produktnummeret som er blitt høyere.

Den største forandringen med Ampere ligger i databanen til dens Streaming Multiprocessor (SM). Der tidligere generasjoner hadde separate pipelines for arbeidsbelastning i Integer og Floating Point 32 (FP32), har Nvidia lyktes med å doble antallet kjerner som kan håndtere standard FP32-arbeid. Dette er tilfeldigvis ekstremt viktig for ytelse i spill. Som et resultat av dette er mengden CUDA-kjerner per SM blitt doblet til 128, i stedet for de 64 du finner i modeller som RTX 2060 .

Det innebærer at selv om RTX 3060 faktisk har færre SM-er (28) enn RTX 2060 (30), hopper altså antallet CUDA-kjerner til 3584 i RTX 3060 sammenlignet med forrige generasjons 1920- Det er en enorm økning, og en god grunn til at RTX 3060 tåler en så stor arbeidsbelastning.

Hvis vi går så langt tilbake i tid som til Nvidia GeForce GTX 1060, er brukere av dette kortet virkelig en målgruppe for nye 3060. Den gamle Pascal-baserte favoritten rommer bare 1280 CUDA-kjerner.

Skaleringen er ikke helt perfekt, men i mange spill vil RTX 3060 kunne doble ytelsen til GTX 1060.

Nvidia GeForce RTX 3060 er utstyrt med 12 GB med GDDR6 VRAM på 1n 1902-bits buss. Og det er litt rart at dette grafikkortet har en så kjempestor menge minne tilgjengelig.

For å sette dette i perspektiv, er det eneste Ampere-grafikkortet med mer RAM RTX 3090, et grafikkort som retter seg mot profesjonelle kreatører og gamere med mer penger enn vett.

Å stappe så mye VRAM inn i et grafikkort som er ment for 1080p-gaming virker ikke særlig hensiktsmessig. Dette er kanskje også grunnen til at dette grafikkortet er plassert så merkelig i pris.

Kortet presterer ikke så godt ved 1440p, og ved 1080p er det ikke mange spill som vil trenge 12 GB VRAM på veldig lenge. Enkelte spill vil nok forlange mer enn 8 GB, men ytelsesmessig gir det likevel ikke noen særlig mening å gå opp til 12.

Nvidia har fortalt at de endte opp med 12 GB VRAM, for på grunn av 192-bit-bussen måtte GPUen lastes opp med minne på 6 eller 12 GB, og selskapet ville at brukerne skulle få gleden av den høyeste verdien. Vi forstår denne beslutningen, men vi lurer likevel på hvorfor den ble gjort her, og ikke med Nvidia RTX 3080 eller RTX 3070, der mer VRAM virkelig kunne gjort nytten ved 4K.

Du kan ikke snakke om Nvidia Ampere uten å snakke om strålesporing (RT) og Deep Learning Super Sampling (DLSS). Begge disse teknologiene støttes av RTX 3060, men kortets beskjedne størrelse gjør at det rommer mindre maskinvare for RT- og DLSS-arbeid.

Det lavere antallet RT-kjerner skulle ikke medføre vanskeligheter, og særlig ikke ved 1080p. Det som er viktigere enn strålesporing her, er DLSS. For et grafikkort i dette segmentet er det viktigste å klemme ut mest mulig ytelse i 1080p, uansett hvordan man snur og vender på det. Dette kan bety forskjellen på 45 og 60 fps, selv når muligheten for strålesporing er aktivert i mange spill.

Og ettersom DLSS 2-0-algoritmen er blitt så god er vårt råd å aktivere den ved hver eneste tilgjengelige mulighet. Vi vil si at inntil AMD kommer med tilsvarende teknologi, der DLSS en enestående god grunn til å velge et grafikkort fra Team Green og ikke fra Radeon.

(Image credit: Future)

Design

Ettersom EVGA GeForce RTX 3060 Black XC er blant de mindre kostbare versjonene av Nvidia GeForce RTX 3060, er det et ganske enkelt grafikkort, Her får du ikke noen fantasifull RGB-belysning eller spesialdesignede bakplater, men denne enkelheten taler faktisk til kortets fordel.

Grafikkortet har to vifter pyntet med EVGA-logoen, og de er plassert over en kjøleribbe som stikker litt ut over PCB-isolasjonen. Det er en type grafikkort-design du har sett hundrevis av ganger, men takket være den enkle fargeholdningen i svart, er dette et grafikkort som vil føye seg inn i ethvert PC-oppsett.

EVGA RTX 3060 Black XC er dessuten usedvanlig lite. Det tar fortsatt opp to spor, for enkeltsporskortene er historie, men med sine 201,8 mm er det utrolig kort. Dermed vil du ikke få problemer med å få det til å få plass i kabinettet ditt. Med tanke på hvor store noen av RTX 3000-kortene er blitt, er det utrolig behagelig med en GPU du får plass til i et mini-ITX-kabinett uten for store anstrengelser.

Kraften henter kortet fra én 8-pin PCIe-kontakt, slik at du slipper å måtte mase med en 12-pin-adapter. Dette er enda en fordel for brukere som gjerne vil benytte et lite kabinett. I/O er også utrolig enkelt, med tre DisplayPorts og én HDMI 2.0-port.

Det er fremdeles ikke en USB-C-videoutgang, og det er synd. Med tanke på hvor viktige grafikkort er blitt for profesjonelle kreatører av alt fra foto til 3D-modeller, er det synd at de nyeste grafikkortene fra Nvidia har utelatt støtte for USB-C-videoutgangen.

Bilde 1 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 2 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 3 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 4 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 5 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 6 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 7 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 8 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 9 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 10 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 11 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 12 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 13 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 14 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 15 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 16 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 17 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 18 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 19 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 20 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 21 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 22 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 23 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 24 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 25 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 26 av 27 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 27 av 27 (Image credit: Infogram; Future)

Ytelse og testresultater

Systemspesifikasjoner Dette er systemet vi benyttet til testing av EVGA GeForce RTX 3060 Black XC: Prosessor: AMD Ryzen 9 5950X (16-kjerner, opptil 4,9 GHz)

CPU-kjøler Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64 GB Corsair Dominator Platinum @ 3200 MHz

Hovedkort: ASRock X570 Taichi

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1 TB

Strømforsyning: Corsair AX1000

Kabinett: Praxis Wetbench

Med RTX 3060 håper Nvidia å overbevise brukere som har klamret seg til GTX 1060 i påvente av en oppgradering. De hevder at det nye kortet dobler ytelsen til 1060. Det viser seg at Nvidia har rett.

I våre tester legger RTX 3060 seg et sted mellom 80 % og 120 % raskere enn GTX 1060. Det eneste spillet vi ikke opplever så store forbedringer er Assassin’s Creed Valhalla, og dette er et spill uten særlig god GPU-skalering.

Da Nvidia GeForce GTX 1060 ble lansert i 2016, ble det utrolig populært fordi det var billig og enkelt kunne kjøre alle de store spillene ved 1080p med 60fps. Men de senere årene har denne solide ytelsen begynt å falme, ettersom spillene er blitt langt mer grafikkintensive. Og med spill som virkelig sprenger grenser, som Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077 og Dirt 5, begynner GTX 1060 å tåle alderen dårlig.

Og her er RTX 3060 en ypperlig erstatter. Det håndterer de nyeste spillene i 1080p uten problemer, selv når strålesporing er aktivert.

Generelt er Nvidia GeForce RTX 3060 rundt 30 % langsommere enn Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, tross den langt større mengden VRAM på kortet uten Ti-endelsen. Med tanke på at Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ikke er så mye dyrere enn Nvidia GeForce RTX 3060 (når det ikke er for stor mangel på grafikkort), går ikke regnestykket helt opp. I en ideell verden uten mangel på grafikkort, ville vi uten tvil ha valgt Ti-versjonen.

Ytelsesmessig havner altså Nvidia GeForce RTX 3060 i en merkelig posisjon. Dette kunne være et ypperlig kort for byggere av rimelige PCer hvis det ikke var litt for høyt priset. Men hvis du skal bygge en gaming-PC for 1080p, er trolig RTX 3060 det gunstigste valget du kan gjøre nå, i hvert fall inntil Nvidia eller AMD kommer med enda mer budsjettorienterte grafikkortet som fyller det tomrommet som preger markedet nå.

Kjøp det hvis …

… du vil ha glimrende gaming-ytelse i 1080p

1080p-gaming er fortsatt utrolig populært, og det er blitt rimeligere enn noen gang. Hvis du vil holde deg på den oppløsningen og samtidig kose deg med strålesporing, får Nvidia GeForce RTX 3060 jobben gjort.

… du vil bygge en lite omfangsrik gaming-PC

Ettersom Nvidia GeForce RTX 3060 ikke er energikrevende og heller ikke trenger en stor kjøleribbe, vil du kunne finne et bredt utvalg som er små nok til å få plass i nærmest hvilket som helst kabinett.

… du vil ha strålesporing og DLSS, men har ikke så god råd

Foruten forrige generasjons RTX 2060, er Nvidia GeForce RTX 3060 den rimeligste måten å få strålesporings- og DLSS-teknologi. Sistnevnte er trolig den beste GPU-egenskapen på mange år.

Ikke kjøp det hvis …

… du vil ha en GPU som koster det samme som GTX 1060

Hvis du kjøpte GTX 1060 for flere år siden fordi det var det kraftigste grafikkortet innenfor din budsjettrekkevidde, vil du sikkert vente til Nvidia fyller opp i vareutvalget med mer budsjettvennlige grafikkort.

… du vil spille spill i 1440p

Til tross for bufferen på 12 GB presterer ikke RTX 3060 akkurat overbevisende i 1440p, særlig når du kjører spesielt krevende spill som Watch Dogs Legion. Da burde du heller ta en titt på RTX 3060 Ti, som gir deg langt mer for pengene – selv om det koster mer.

Først publisert i mars 2020.