Test: Lenovo IdeaPad 5 14-tommer

Lenovo IdeaPad 5 14-tommer er en lett og solid laptop med et godt tastatur, god ytelse og lang batterilevetid. Den er et godt valg for studenter og andre som trenger en god arbeids-laptop som ikke koster en formue, og tross at den har svakheter som kontrastsvak skjerm, en liten pekeflate og kun én USB-C-port som brukes til lading, så får du likevel mye for pengene.

Kort oppsummert

Alle studenter trenger en god laptop for å få gjort arbeidet sitt på effektivt vis, men en laptop kan være en dyr investering for alle som har et trengt budsjett.

Heldigvis er markedet full av laptoper som sikter seg inn mot nettopp denne kjøpergruppen, inkludert Chromebooks og andre laptoper med beskjedne spesifikasjoner. Dessverre lever ofte disse modellene ikke opp til kravene mange har til byggekvalitet, allsidighet og ytelse, og det gjør dem indre ideelle for dem som trenger en laptop som er rask, har et godt tastatur og som tåler å drasses rundt i en bag dag etter dag.

Lenovo IdeaPad 5 14-tommer fremstår derimot som en laptop som er spesifikt bygget for å fylle akkurat denne nisjen.

Den har et solid og pent aluminiums-chassis, den har et komfortabelt tastatur, du får (stort sett) tilkoblingsmulighetene du trenger, og skjermen er på 14 tommer – den perfekte størrelsen for en laptop som må være portabel nok til å bæres rundt, men samtidig stor nok til at man kan jobbe komfortabelt med dokumenter og presentasjoner.

Det er selvfølgelig mulig å betale mer for en laptop som er lettere, som har en bedre skjerm og som er mindre med samme skjermstørrelse, men om det ikke er aktuelt for deg, så er Lenovo IdeaPad 5 14-tommer et glimrende valg.

Lenovo IdeaPad 5 14-tommer spesifikasjoner: CPU: AMD Ryzen 5 4500U Grafikk: Radeon Vega Graphics RAM: 8 GB Skjerm: 14 tommer, FullHD Storage: 512 GB SSD Porter: USB-C (til lading), HDMI, hodetelefonutgang, 2 x USB, SD-kortleser TIlkoblinger: WiFi, Bluetooth Kamera: 720p video, 1 MP Vekt: 1,38 kg Mål: 32,157 x 21,159 x 1,69 cm)

Pris og tilgjengelighet

Lenovo IdeaPad 5 14-tommer er tilgjengelig i mange ulike utgaver, inkludert varianter med Ryzen 3, 5 og 7, 8 eller 16 GB RAM og 256 eller 512 GB lagring.

I Norge ser det ut til at det er variantene med Ryzen 5 og 7 som er mest vanlig, og det er Ryzen 5-modellen med 8 GB RAM vi har testet.

Det finnes imidlertid også tilgjengelig med 16 GB RAM, og det kan være et godt valg om du skal jobbe mye med tyngre video- eller bilderedigering.

Design

Lenovo IdeaPad 5 14-tommer har et enkelt og stilrent design. (Image credit: Truls Steinung)

Lenovo IdeaPad 5 14-tommer her et enkelt design som burde passe de fleste. Den er ikke noe som er spesielt iøynefallende med den, men den stilfulle enkelheten er likevel tiltalende. Aluminiums-chassiset føles solid, og vår opplevelse er at den vil tåle godt å bli drasset rundt på lesesaler og forelesninger.

Skjermen må nok regnes om IdeaPad 5s svakeste punkt, men hvor fornøyd du blir med den er samtidig avhengig av forventingene dine. Verken kontrasten eller lysstyrken er mer enn gjennomsnittlig, men den fungerer likevel mer enn godt nok til arbeid med dokumenter og presentasjoner. Hvis du derimot jobber mye med bilder og video, så bør du nok se deg om etter andre alternativer.

Pekeflaten kunne være større, og den har også en litt billig følelse. (Image credit: Truls Steinung)

Tastaturet imponerer med lang vandring til en laptop å være, og en fin klikkelyd som ikke er for høy. Dette er selvfølgelig viktig for studenter som må bruke laptopen til å ta notater på forelesninger eller på biblioteket, og IdeaPad 5 burde passe perfekt til dette. Det er verdt å nevne at keyboardet svikter litt når man trykker hardt på det, men det er ikke så mye at det blir noe problem.

Pekeflaten kunne på sin side absolutt vært større, men dette er også bare å forvente av en laptop i denne prisklassen. Den har også en litt billig følelse som ikke imponerer nevneverdig, men den virker i hvert fall pålitelig.

Fingeravtrykkleseren er bygget inn i av/på-knappen, og den fungerer fint. (Image credit: Truls Steinung)

Lenovo IdeaPad 5 14-tommer har fingeravtrykkleser innebygget i den smale av/på-knappen over tastaturet, og den fungerer veldig fint med rask og nøyaktig respons.

Når det kommer til inn- og utganger så er IdeaPad 5 utstyrt med USB-C, HDMI, 2 x USB-A og SD-kortleser, og det burde dette det meste av behov den typiske brukeren av en slik laptop måtte ha.

Bilde 1 av 2 Ideelt sett hadde Lenovo IdeaPad 5 14-tommer hatt enda en USB-C-port. (Image credit: Truls Steinung) Bilde 2 av 2 Vi liker godt at Lenovo IdeaPad 5 har innebygget SD-kortleser. (Image credit: Truls Steinung)

Der er bare et problem, og det er at IdeaPad 5 lader via USB-C, noe som betyr at du ikke har en ledig port av denne typen så lenge du lader. USB-C-lading er jo i utgangspunktet en bra ting, men i dette tilfelle ville vi heller hatt en tradisjonell lader, eller enda bedre – enda en USB-C-port.

Kameraet kan dekkes fysisk ved å skyve en lille bryteren til venstre. (Image credit: Truls Steinung)

Det siste som er verdt å nevne om designet, er den smarte bryteren som lar deg fysisk dekke over webkameraet når du ikke bruker det. Dermed slipper du å bekymre deg for at hackere skal få tilgang til PC-en din og se på deg uten at du vet det, og du kan kaste den teipbiten du har brukt til å oppnå det samme.

Ytelse

Ytelsestester: Her ser du hvordan Lenovo IdeaPad 5 14-tommer klarte seg i vårt utvalg av ytelsestester: Sky Diver: 9763 poeng

GeekBench 5: 1092 (enkjerne); 4800 (flerkjerne)

Cinebench: 2384 peong

PCMark 10 (Home Test): 4811 poeng

PCMark 10 Batterilevetid: 12 timer,1 minutt

Batterilevetid (TechRadar filmtest): 10 timer, 55 minutter

Når det kommer til ytelse kan vi opplyse om at Lenovo IdeaPad 5 14-tommer føles veldig rask og responsiv, og den takler fleroppgavekjøring veldig godt. Vi hadde ingen problemer med å ha 10-15 faner åpne i Chrome samtidig, og jobbe med regneark ved siden av.

Dette er enda mer imponerende med tanke på at test-enheten vår kun har 8 GB RAM, og selv Photoshop kjører helt fint så lenge du holde deg til litt mindre prosjekter. Har du planer om å jobbe med mer krevende oppgaver, bør du imidlertid vurdere om du skal gå får varianten med Ryzen 7-prosessor.

Forklaringen på den gode ytelsen ligger selvfølgelig i Ryzen 4000-brikken på innsiden, og i Cinebench ga 4500U-prosessoren et resultat som kan måle seg med Core i7-770K. Enda mer imponerende er det at GeekBench 5 ga oss et enkjerne-resultat på 1092, noe som er på nivå med Core i5-9400F, og et flerkjerne-resultat på 4800, noe som slår nevnte brikke med god margin. Legg for øvrig merke til at dette er skrivebordsprosessorer vi sammenligner med.

De store luftuttakene på undersiden sikrer at Lenovo IdeaPad 5 14-tommer er stillegående under de fleste forhold. (Image credit: Truls Steinung)

I PCMark 10 fikk vi et resultat på 4811, noe som er betydelig mer enn Intel Core i7-1065G7 med 3179, og sistnevnte er en prosessor som ofte sitter i laptoper i samme prisklasse som Lenovo IdeaPad 5 14-tommer. Det er altså liten tvil om at du får mye for pengene her.

Spilling er selvfølgelig ikke et fokus for denne laptopen, og 3D-testene vår viser at den ikke imponerer nevneverdig på det punktet. Vi prøvde ut Fortnite og så lenge du er alene på skjermen er det mulig å nå 40-50 fps, men bildefrekvensen svinger og hakker mye. Når ting drar seg til i spillet vil også bildefrekvenser fort falle ned mot 20 fps, noe som vi regnes som for dårlig for de aller fleste.

Minecraft fungerer derimot fint, så det er helt klart mulig å få spilt litt når du tar pause fra studiene – bare ikke ha for høye forventninger.

En annen ting som er verdt å nevne er at høyttalerne er betydelig bedre enn hva man kan forvente i denne prisklassen. Det hjelper mye at de er vendt oppover, og utover at de spiller imponerende høyt så leverer de også et lydbilde som er både bredt og ganske balansert med grei bass. De kan selvfølgelig ikke konkurrere med et par gode høyttalere eller hodetelefoner, men de vil fungere fint til YouTube-videoer og TV-serier der stor og dramatisk lyd ikke er det viktigste.

Batterilevetid

Et annet positivt aspekt ved Lenovo IdeaPad 5 14-tommer er den gode batterilevetiden. Takket være den energieffektive 4500U-prosessoren, fikk vi et resultat på 12 timer og 1 minutt fra PCMark 10 batteritest, og vår egen filmtest der vi spiller av en 1080p-video på repeat til batteriet går tomt, ga oss et resultat på 10 timer og 55 minutter.

Det er mer enn nok til å klare seg gjennom en lang dag med forelesninger og arbeid, og du vil til og med ha litt igjen til å se en TV-serie på bussen hjem.

Bør jeg kjøpe Lenovo IdeaPad 5 14-tommer?

Det enkle designet får et lite snev av stil fra Lenovo-logoen nederst i høyre hjørne. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du trenger en solid og lett laptop til studiene

Lenovo IdeaPad 5 14-tommer har sine svakheter, men den er et glimrende valg til studenter og de som ikke jobber med de meste krevende arbeidsoppgavene.

... du vil ha god ytelse til en overkommelig pris

Lenovo IdeaPad 5 14-tommer imponerer med høy ytelse, og den slår de fleste av konkurrentene i sin prisklasse.

... du vil ha god batterilevetid

Batterilevetiden imponerer både i vår filmtest og i PCMark 10. Hvis du trenger en laptop som han håndtere lange arbeids- eller studiedager borte fra et vegguttak, så er denne et godt valg.

Ikke kjøp den hvis ...

... du trenger en skjerm med kraftig lysstyrke

Skjermen til IdeaPad 5 14-tommer er ikke den beste, og hvis du trenger høy lysstyrke og kontrast så finnes det bedre alternativer. På den positive siden er den matt, noe mange vil se på som en fordel.

... du vil ha god gaming-ytelse

Hvis du vil ha en laptop som takler skikkelig gaming når du er ferdig med studiene for dagen, så er nok ikke denne det rette valget – med mindre du kun holder deg til Minecraft.

.... du trenger USB-C-porter som ikke okkuperes av laderen

Det faktum at den eneste USB-C-porten brukes til lading er kanskje ikke et problem for alle, men hvis du trenger USB-C-porten til for eksempel en skjerm eller annet utstyr, så bør du nok se etter andre muligheter.

Først testet: september 2020