Power-salg! – med flott tilbud på Lenovo Yoga Slim7 14"

Kunne det friste med en ny laptop? En 14-tommer fra Lenovo? Hvorfor ikke sjekke ut høstsalget hos Power? Nå slår de av prisen med 999 kroner for Lenovo Yoga Slim7 14", slik at denne testfavoritten kan bli din for 8999 kroner. Denne laptopen fikk toppkarakter og ble best i test hos tek.no.

Yoga Slim 7 er ekstremt minimalistisk i størrelse med en utrolig vekt på rundt 1,4 kg, samtidig som du beholder alle funksjonene du trenger fra en bærbar PC. Selv om vekten er veldig lav, har ikke det gått på bekostning av batteriets levetid. Med AMD Ryzen™ 7 4700U-prosessor vil denne bærbare PC-en kunne håndtere nesten alt du trenger den for. Enten det er litt tilfeldig surfing på internett eller bearbeiding av store filer for arbeid, vil dette være et flott alternativ.

Lenovo Yoga Slim 7 Notebook er en allsidig bærbar PC til daglig bruk både hjemme og på jobb. Med en liten og tynn ramme er den perfekt å frakte i for eksempel i en ryggsekk.

