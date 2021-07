Vi har testet Asus ROG Zephyrus G15

Kort sammendrag

Asus ROG Zephyrus G15 er utvilsomt en av de beste laptopene du kan slå kloa i for øyeblikket, takket være den nesten perfekte kombinasjonen av spillytelse, batteritid og design.

Den kommer nesten opp på nivået til stasjonære maskiner samtidig som prisen holdes på et rimelig nivå (til å være en avansert gaming-laptop). Det hele er samlet i et design som fraviker fra den gamle Deception-estetikken som har hjemsøkt gaming-verdenen i et tiårs tid.

Asus ROG Zephyrus G15 leveres med en av de beste mobilprosessorene – Ryzen 9 5900HS – som samarbeider med Nvidias nyeste mobile RTX 3060-, RTX 3070- og RTX 3080-grafikkort og byr på noen av de høyeste bildefrekvensene som er å oppdrive når du er på farten.

Og vi vil virkelig vektlegge «på farten»-elementet her. Batteritiden til Asus ROG Zephyrus G15 nærmer seg Intel Evo-sertifisert Ultrabook-territorium – noe som er utrolig bra for en avansert gaming-laptop. Nei, du kan kanskje ikke la Lady Dimitrescu skjære deg opp i time etter time i strekk på én opplading, men hun rekker likevel å gjøre det en del ganger før batteriet går tomt.

Takket være høyttalere i toppklassen kan ROG Zephyrus G15 også skilte med god lyd. De to høyttalerne er plassert på hver sin side av tastaturet, som dessverre er av Tenkeyless-typen. ROG Zephyrus G15 mangler dessuten webkamera, så hvis du vil jobbe og spille på denne laptopen trenger du et separat webkamera. I bunn og grunn er ROG Zephyrus G15 en ren gaming-laptop, og ingen hybridvariant som Gigabyte Aero 17.

(Image credit: Future)

Pris og tilgjengelighet

Spesifikasjoner: Her er konfigurasjonen til Asus ROG Zephyrus G15 som ble sendt til TechRadar for testing:

Prosessor: AMD Ryzen 9 5900HS

Grafikkort: Nvidia RTX 3070

RAM: 16 GB RAM

Skjerm: 15,6" QHD (1440p), 165 Hz, 3 ms, 300 nits

Lagring: 1 TB SSD

Porter: 2 x USB Type-C 3.2 Gen 2 (med DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0), 2 x USB Type-A 3.2 Gen 2, 1 x MicroSD, 1 x HDMI 2.0b, 1 x 3,5 mm combo jack, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x Kensington lock

Tilkobling: Wifi 6, Bluetooth

Kamera: Ingen

Vekt: 1,9 kg

Mål (B x D x H): 355 x 243,5 x 19,9 mm

Batteri: 90 WH med hurtiglading

Asus ROG Zephyrus G15 finnes tilgjengelig hos norske forhandlere. Alle de ulike modellene leveres med den samme QHD-skjermen (1440p) på 15,6 tommer med en oppdateringsfrekvens på 165 Hz og en responstid på 3 ms.

Det finnes en rekke forskjellige konfigurasjoner av RAM og SSD-størrelse. Basismodellen har 16 GB RAM og 512 GB SSD, mens den kraftigste konfigurasjonen har 32 GB RAM og 1 TB SSD.

Den andre store forskjellen er grafikkortet, der basismodellen har Nvidia RTX 3060 og toppmodellen har en RTX 3080, mens man i midten finner RTX 3070.

I sin beste konfigurasjon vil denne laptopen i skrivende stund koste deg 33 499 kroner, og den selges blant annet hos Power. Dette er en høy pris, men det er likevel rimelig med tanke på hvilken maskinvare du får for denne prisen. Vi testet maskinens basismodell, og den ligger på 16 920 kroner.

(Image credit: Future)

Design

Til å være en ekte gaming-laptop er Asus ROG Zephyrus G15 vidunderlig. Designmessig når den ikke opp til samme nivå som en Dell XPS 13 eller iMac, men i et marked som flommer over av gaming-laptoper som prøver å se ut som sportsbiler i kamskjellform, byr ROG Zephyrus G15 på en hyggelig forandring.

Ingen vil tro at dette er en business-laptop eller en Ultrabook, men designet klarer å skille seg ut i mengden uten å gjenta elementer av en stadig mer uaktuell estetikk. Lokket har en nesten riflet overflate som gir et prismeaktig gjenskinn når du åpner det. Dette er et flott grep uten at det blir for mye av det gode. Rundt den nederste delen av lokket er det en sølvstripe som også gir en ekstra piff.

(Image credit: Future)

På undersiden løfter to tykke gummiføtter opp chassiset slik at luften kan strømme fritt, selv om luftinntakene er litt mindre enn det du ser på for eksempel en Gigabyte Aero 17. Dessverre er nok dette årsaken til at ROG Zephyrus G15 blir ganske varm – men med tanke på maskinvaren og utformingen kommer den til å bli varm under belastning uansett hva du gjør.

(Image credit: Future)

Når det gjelder utformingen, er ROG Zephyrus G15 ganske tynn til å være en gaming-laptop. Med knappe 20 mm og 1,9 kg er den ganske bærbar, og den vil ikke være så ille å ta med seg i ryggsekken. Selv om laderen er en stor murstein, kan du klare deg med en USB Type-C, så dette er utvilsomt en gaming-laptop du faktisk kan ta med deg på farten og spille de beste PC-spillene uten altfor store problemer.

(Image credit: Future)

Asus har oppgradert lyden på årets ROG Zephyrus G15, med totalt seks Dolby Atmos-drevna høyttalere som gir forbedret lydkvalitet ved gaming. Oppsettet inkluderer et par basshøyttalere i håndleddstøtten og oppadrettede diskanthorn som gir god lyd til å komme fra en laptop.

(Image credit: Future)

Tastaturet er dessverre ikke i fullt format med numpad, men med tanke på at det er høyttalerne som tar opp plassen på sidene av tastaturet, har vi ingenting imot dette. Tastene er behagelige og har god trykkeavstand, samtidig som styreflaten responderer svært godt. Men du vil trolig uansett bruke en mus eller en kontroller til gaming.

(Image credit: Future)

Heldigvis finnes det mange porter å koble tilbehør til, inkludert to USB Type-C og to USB Type-A-innganger. Her finnes det også en Ethernet RJ45-port for å gi best mulig tilkobling og HDMI 2.0b-utgang for tilkobling til en ekstra skjerm.

(Image credit: Future)

Ventilasjonsåpningene på laptopen er plassert lengst oppe, med en på hver side, for å flytte litt av varmen opp fra bordet eller fanget ditt.

(Image credit: Future)

Ytelse

Benchmarktester: Slik presterte Asus ROG Zephyrus G15 i våre ytelsestester:

GeekBench 5: 1377 (enkjernet); 7144 (flerkjernet) CineBenchR23: 11 506

PCMark10 Home: 7162

3DMark Night Raid: 43 645; Firestrike: 21 211; Time Spy: 9333

Total War: Three Kingdoms (1080p): 164 fps (Lav); 65 fps (Ultra)

Metro: Exodus (1080p): 125 fps (Lav); 73 fps (Ultra)

Batteritid (PCMark10-test): 8 timer og 56 minutter

Batteritid (TechRadars filmtest): 8 timer og 22 minutter

Asus ROG Zephyrus G15 byr på skikkelig trøkk i våre ytelsestester, både når det gjelder grafikk- og prosessorytelse. Sammenlignet med sin rimeligere fetter Asus TUF Dash F15 byr ROG Zephyrus G15 på et mye høyere ytelsesnivå, uten at det koster så mye mer.

I 3DMark, som presser den mobile GPUen til det ytterste, får TUF Dash F15 en poengsum på 30 505 i Night Raid-testen, 17 025 poeng i Firestrike-testen og 7546 poeng i Time Spy-testen. I de samme testene får ROG Zephyrus poengsummene 43 645, 21 211 og 9333 Mye kan sies om forskjellige drivere og innstillinger, men dette er uansett den beste ytelsen vi så langt har sett fra den mobile RTX 3070.

Sammenlignet med Gigabyte Aorus 17G, som kjører en RTX 3070 med Max-Q, fikk ROG Zephyrus G15 et par hundre poeng mer på alle de tre 3DMark-testene (43 645 mot 42 646, 21 211 mot 20 024 og 9333 mot 9078.

Ryzen 9 5900HS oppnår også svært respektable resultater for prosessorytelsen, og slår ut noen av de mer avanserte gaming-laptopene som kjører Core i7-prosessorer, og som koster mer.

I vår Total War: Three Kingdoms-test klarte ROG Zephyrus G15 å klemme ut 146 fps på Low-innstillinger og 65 fps på Ultra-innstillinger. I Metro Exodus får den i gjennomsnitt 125 fps på Low-innstillinger, 61 fps på Ultra-innstillinger uten strålesporing og 52 fps på Ultra-innstillinger med strålesporing aktivert. Dette er bare noen få fps svakere enn Gigabyte Aero 17-modellen som kjører en RTX 3080.

På ekstremt lave innstillinger uten strålesporing i Dirt 5 kom ROG Zephyrus G15 i gjennomsnitt opp i 125 fps. Gjennomsnittet med Ultra-innstillinger og deaktivert strålesporing var 73 fps og med Ultra-innstillinger og aktivert strålesporing var det på 61 fps.

(Image credit: Future)

Batteritid

I vår PCMark10-batteritest klarte ROG Zephyrus G15 seg i 8 timer og 56 minutter, mens den holdt det gående i 8 timer og 22 minutter i vår HD-filmtest. Med et 90 WHr-batteri regnet vi med at denne laptopen skulle klare seg en god stund, men disse tallene er ærlig talt på Ultrabook-nivå. Det er vi ikke vant til å oppleve med en gaming-laptop.

Unntaket er Asus TUF Dash F15, som klarte 8 timer og 43 minutter i PCMark10-batteritesten og 9 timer og 43 minutter i vår HD-filmtest (noe som er helt suverent).

Samtidig holder Gigabyte Aorus 17G det gående i drøyt 6 timer i PCMark10-testen og 6 timer og 23 minutter i HD-filmtesten. For Aero 17 har vi 6 timer og 7 minutter i PCMark10-testen og bare 3 timer og 39 minutter i HD-filmtesten.

(Image credit: Future)

Webkamera og mikrofon

Her kommer vi til en hake som vil kunne avskrekke mange. Mikrofonen er fantastisk, med forskjellige profiler for strømming, innspilling av forelesning eller for å snakke mens man spiller.

Men maskinen har ikke webkamera. Dette er enkelt og greit en gaming-laptop, og den er ikke beregnet som en arbeidsenhet, men særlig for kreative brukere eller programvareutviklere blir den veldig utydelig, og mange yrkesutøvere i disse bransjene liker å få det beste fra to verdener i en og samme enhet. Det kan du også få med Asus ROG Zephyrus G15 – hvis du kjøper et av de beste webkameraene hvis du vil delta i videomøter eller Twitch-strømming i tillegg til spillingen.

Programvare og funksjoner

Uten et innebygget webkamera kan du ikke uten videre bruke noe slikt som Windows Hello, men Asus ROG Zephyrus G15 har i det minste innlogging med fingeravtrykk integrert i strømbryteren.

Den har heller ikke så mye svellevare, og McAfee er egentlig det eneste – og den kan du fjerne. Den eneste andre viktige programvarefunksjonen det er verdt å nevne, er ROG Armory Crate. Der kan du styre ulike ytelsesinnstillinger for maskinvaren samt RGB-belysningen i tastaturet.

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis ...

… du vil ha en gaming-laptop med kraftig ytelse

Dette er utvilsomt en av de kraftigste gaming-laptopene du kan kjøpe for øyeblikket.

… du vil ha mye for pengene

Selv om Asus ROG Zephyrus G15 overhodet ikke er en billig-laptop, er ytelsen du får for prisen helt fantastisk.

… du faktisk vil være mobil med gaming-laptopen

Den svært gode batteritiden på ROG Zephyrus G15 innebærer at du virkelig kan spille når du er ute på farten, i stedet for å nøye deg med å bare spille der det finnes en ledig stikkontakt.

Ikke kjøp den hvis ...

… du trenger et webkamera

Asus ROG Zephyrus G15 har ikke et innebygd webkamera, så hvis du trenger å delta i Zoom-møter i forbindelse med skole eller jobb, må du kjøpe et separat kamera.