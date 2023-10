iPhone 15 Pro Max-brukere melder om innbrenningsproblemer på OLED-skjermene sine

Det har ikke vært en helt smertefri lansering av iPhone 15 for Apple, og det ser ut til at det kan være et annet problem å håndtere på en av de nyeste modellene – nemlig skjerminnbrenninger, mer kjent som «burn-in», som skaper en spøkelsesaktig effekt på skjermen.

Innbrenning har lenge vært et problem med OLED-paneler og oppstår når skjermens innhold forblir statisk over lengre tid, og etterlater et slags permanent merke på skjermen. Imidlertid kan de nyeste OLED-skjermene og -enhetene minimere risikoen for at det skjer, og det har ikke vært et stort problem de siste årene.

Apple's iPhone 15 Pro Max is reportedly experiencing screen burn-in issues, adding to a growing list of problems for the company this year.#iPhone15Series #iphone15pro #Apple pic.twitter.com/HDsQ0iccHwOctober 11, 2023 See more

Selv om vi ikke la merke til noen innbrenning i løpet av tiden vi hadde vår iPhone 15 Pro Max inne for testing, er den dyreste iPhone 15-modellen tilsynelatende utsatt for problemet, ifølge klager fra brukere (som rapportert av Phandroid og andre).

Vi har selv sett noen meldinger på Reddit, X og på Apples offisielle diskusjonsfora. Så langt ser det ut til at iPhone 15 Pro Max er den eneste modellen som er berørt, selv om det er vanskelig å få en ide om hvor utbredt dette problemet er i ferd med å bli.

Erstatningsenheter

Av bildene som har blitt lagt ut på nettet å dømme, ser det ut til at innbrenningsproblemet kan skje på hvilken som helst skjerm. For eksempel har vi sett bilder av spøkelsestastatur og startskjermikoner som blir værende på skjermene.

Mange brukere melder om at Apple har erstattet slike enheter gratis, så hvis du oppdager problemet på din egen iPhone 15 Pro Max, bør du kontakte Apple – enten via det offisielle nettstedet eller en lokal Apple Store – og be om en erstatningsenhet.

Vi har ennå ikke hørt noe offisielt fra Apple om at dette skjer med iPhone 15 Pro Max-modellene. Det er mulig at kun et lite antall av disse skjermene er berørt og at disse kan skiftes ut relativt raskt.

Selv om problemet ikke vil være særlig utbredt, er det enda et problem som Apple og dets leverandører gjerne ville vært foruten. Apple erkjente nylig et overopphetingsproblem på iPhone 15 Pro, som allerede er fikset, og det har også vært meldinger om iPhone-enheter som på mystisk vis slår seg av i løpet av natten.