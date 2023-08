Apples iPhone 15 kan ha fått en lanseringsdato

Ryktene forteller at Apple skal lansere iPhone 15 den 13. september. Her er det vi ønsker oss.

Apple kan ha satt lanseringsdatoen for sin lenge etterlengtede iPhone 15, i hvert fall hvis vi skal tro den seneste meldingen fra 9to5Mac – der det hevdes at man har sett dokumenter fra Apple som oppfordrer sine ansatte til ikke å ta fri 13 september.

Datoen, som befinner seg i den andre uken i september, er ingen overraskelse. Så å si alle lanseringene av iPhone har gått av stabelen i september siden iPhone 5S.

Men av planleggingshensyn er det flott å ha en konkret dato å forholde seg til, slik at alle som skal dekke lanseringen kan legge forholdene til rette på forhånd. Men tidspunktet for Apples lansering av nye mobiltelefoner (og trolig andre enheter som Apple Watch 9, kanskje at par nye AirPods og eller an iPad mini) er likevel ikke det viktigste.

Datoen utløser likevel forventninger, eller kanskje man skal si forhåpninger, etter skuffelsen man tross alt opplevde med iPhone 14 Pro. De fire mobiltelefonene i iPhone 14-serien er utvilsomt blant de aller beste mobiltelefonene på markedet, men etter lanseringen av iPhone 14 i september 2022 har ikke akkurat tiden stått stille i forbrukerteknologiens verden. Siden dette har vi fått nye mobiler fra Nothing, OnePlus, Motorola og ikke minst Samsung.

Vi er heller ikke uenige i at prosessorbrikken A16 Bionic, som man finner i iPhone 14 Pro, har bedre ytelse enn Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-brikken man finner i Samsung Galaxy S23-serien. Men moderne mobiltelefoner handler ikke bare om ren ytelse og allsidighet, men i minst like stor grad om egenskaper, design og kameraer.

Og det er på dette området vi kanskje opplever at Apple svikter.

Bedre fotografier

Ett av disse objektivene på den kommende iPhone 15 Pro burde helst være en 10x optisk zoom. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De fleste mobiltelefonene som er lansert i det øvre sjiktet så langt i 2023 har kameraer med flere megapiksler og kraftigere optisk zoom enn selv det beste man kan få fra Apple. Slik har det vært de seneste par årene – og slik kan det ikke fortsette.

Apple har fantastisk bildebehandling, men det er på tide at de røsker opp i selve optikken. Ryktene forteller at vi endelig vil få se teleskopzoom på en iPhone, noe vi håper vil gi iPhone 15 Pro Max minimum 10x optisk zoom. Hvis Apple i tillegg supplerer denne med en sensor på 96 MP (en som kan gruppere fire piksler og gi vakre bilder på 24 MP), vil det glede mange av oss.

Bakenfor skjermen og batteriet

Forestill deg en enhet som får større skjerm uten selv å bli større. (Image credit: Future)

Vi vet at Apple anstrenger seg kraftig for å la Super Retina-skjermene til de kommende iPhone 15-modellene strekke seg så langt ut mot ytterkanten som overhodet mulig. Det er et flott mål, men vi ønsker oss også litt mer trøkk under selve skjermen.

FaceID er en pålitelig måte (og kanskje den beste) å låse opp en mobil på, men det er ikke så dumt å ha en fingerleser i tillegg. De fleste konkurrentene tilbyr flere biometriske alternativer, mens Apple fremdeles ser ut til å stritte imot.

Vi håper at Apple også jobber litt med batteriteknologien. Vi trenger større batterier, men ikke minst også muligheten til å lade med en større (og dessverre ikke inkludert) lader. Kan vi ikke bare få 100 % på 40 minutter, da?

Dette er jo ikke en iPhone, men den har akkurat den typen skjermintegrert fingerleser som vi snakker om. (Image credit: Aakash Jhaveri)

Bytt ut porten

Vi er vel egentlig alle klare til å kvitte oss med lightning-porten og ta i bruk USB-C på iPhone 15, men bare hvis Apple leverer hver eneste nye iPhone-modell med en lightning-til-USB-C-adapter – i hvert fall når det gjelder den første modellen med ladeteknologi av typen USB-C.

Vi tror ikke Apple tar store teknologiske eller designmessige skritt med iPhone 15. Den vil se lik ut som iPhone 14. Skjerm og Dynamic Island vil være som før, nappene vil befinne seg på samme sted og materialene blir uforandret.

I det minste kam vi være trygge på at iPhone 15 vil bli levert med et forhåndsinstallert iOS 17. Den nyeste versjonen av operativsystemet kan man jo allerede glede seg over på eksempelvis en iPhone 14 Pro Max.

Farvel, lightning. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vi vil helt klart bli henrykt over å se en iPhone Fold eller Flip eller Flex eller hva den nå blir hetende, men en brettbar mobiltelefon fra Apple er ikke på menyen i år – heller.

Nå som det ser ut til at 13. september er datoen vi skal sette av, kan vi hengi oss til tankene vi har gitt uttrykk for over. Alle de fantastiske måtene Apple kunne forbedre mobiltelefonene sine på … vi får nok ikke oppleve det i år heller. Men vi lar ikke være å skrive om de nye mobilene av den grunn!

