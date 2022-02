Xiaomis to nye mobiler kan fort bli nye favoritter innen budsjettsegmentet

Den årlige mobilmessen MWC 2022 er i gang, og har blitt et arnested for imponerende billigmobil-lanseringer. Hittil har vi blitt servert fem nye TCL-modeller, tre nye Nokia-telefoner og nå to Xiaomi-varianter.



De sistenevnte er Poco X4 Pro 5G og Poco M4 Pro, og stammer altså fra Xiaomi-merket Pocophone. Dette er to mobiler med imponerende spesifikasjoner, og siden det er Poco vi snakker om, så regner vi med at det er snakk om rimelige priser, også i Norge.



Vi kan kjapt nevne hvor mye de vil koste i EU: X4 Pro 5G fås fra €299 (tilsvarende omlag 3 000 kroner), mens M4 Pro går for €219 (2 175 kroner.) Det finnes også varianter med gjevere innmat, så de ovennevnte prisene er altså for grunnmodellene.

De nye Poco-telefonene

Poco X4 Pro og M4 Pro, spesifikasjoner Telefon Skjerm Kameraer Frontkameraer RAM / lagring Batteri og lading Prosessor Fingeravtrykkleser Nettverk Poco X4 Pro 5G 6,67 tommer FHD+, 120 Hz 108 MP hoved, 8 MP ultravidvinkel, 2 MP dybde 16 MP 6,8 GB / 128, 256 GB (maksimalt 1 TB med SD) 5 000 mAh, 67 W Snapdragon 695 Sidemontert 5G Poco M4 Pro 6,43 tommer FHD+, 90 Hz 64 MP hoved, 8 MP ultravidvinkel, 2 MP makro 16 MP 6,8GB / 128,256GB (maksimalt 1 TB med SD) 5 000 mAh, 33 W Helio G96 Sidemontert 4G

Vi er imponerte over det Poco X4 Pro 5G ser ut til å tilby – skjermen, kamerasystemet og batterispesifikasjonene virker nesten for godt til å være sant til denne prisen.



Prosessoren kan dog ende opp med å bli et svakt punkt – men vi har ikke testet den i mange nok modeller til at vi er helt sikre på hvorvidt den vil holde i X4 Pro eller ei, men generelt sett har vi vært skuffet over prosessorer i Snapdragon 600-serien.



Poco M4 Pro, på sin side, virker mer som en litt mer ordinær billigmodell fra Kina, med litt flere svake elementer, men likevel med enkelte spesifikasjoner som skiller seg positivt ut kontra mange av rivalene (en ladeeffekt på 33 watt, er for eksempel gode tall til å være i budsjettsegmentet.)

Og siden M4 Pro er billigere kan det være en besnærende modell om man skal handle mobil på trangt budsjett.



Vi kommer tilbake med mer så snart telefonene blir tilgjengelige på det Norske markedet.