Xiaomis brettbare konsepttelefon ser utrolig ut i ny video

Vi har fått en ny titt på Xiaomis brettbare telefon, og denne gangen er det snakk om et godt opplyst opptak som viser en av selskapets grunnleggere mens han åpner apper og foretar en videosamtale.

Det ser ut som den samme enheten som ble vist frem i et kort klipp av @evleaks for noen uker siden, men denne videoen gir oss en mye bedre titt på hvordan telefonen fungerer.

Videoen har en viss tyngde fordi det faktisk er medgrunnlegger av Xiaomi Lin Bin som bruker telefonen, og det er også han som har delt videoen på sin personlige Weibo-konto sammen med teksten «Xiaomis doble brettbare telefon er på vei».

I stedet for en brett på midten har denne telefonen to folder, og de ytre tredjedelene av skjermen brettes dermed bak den mindre delen.

Den fungerer altså annerledes enn den eneste andre brettbare telefonen vi har hatt i hendene hittil – nemlig Royole FlexPai – som har en brett på midten. Sistnevnte har også mye bredere skjermkanter, mens Xiaomis variant virker mye slankere.

Du ser Xiaomis brettbare telefon i aksjon nedenfor.

For godt til å være sant?

Telefonen i videoen er unektelig imponerende, men vi skal ikke uten videre bare ta dette for god fisk. For oss virker dette nemlig litt for godt til å være sant.

Vi har hatt nevnte Royole FlexPai i hendene, og det er en tykk og tung sak med treg programvare og en kraftig skjermkant på den ene siden som huser mye av elektronikken i telefonen. Vi har vanskelig for å se for oss hvordan Xiaomi har klart å lage en så slank enhet som gjør det samme.

Det er verdt å nevne at dette på alle måter er en konseptenhet, noe som også kommer tydelig frem av det Bin skriver:

– Hvis dere liker den, kommer vi til å vurdere å masseprodusere en slik enhet i fremtiden.

Om det viser seg at denne telefonen faktisk kommer på markedet relativt snart, så kan i hvert fall Samsungs ryktede Galaxy X, få sterk konkurranse.