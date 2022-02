Xiaomi 12 Ultra kan bli lansert allerede i juli

The camera bump on the Xiaomi Mi 11 Ultra

Vi har fått nyss om mer ubekreftet informasjon om Xiaomi 12 Ultra – den gjevere varianten av den allerede lanserte (i Kina) Xiaomi 12. Det har vært usikkert hvorvidt en Ultra-variant var på vei, men nå ser det ut til at modellen er planlagt lansert i juli eller august.



Seneste nytt om Ultra-modellen stammer fra Xiaomiui og Digital Chat Station (først omtalt av Notebookcheck.) Xiaomi 12 Ultra har etter sigende blitt oppført i en av Xiaomis interne databaser, under modellnummeret 2206122SC og kodenavnet L2S.



Begge de ovennevnte kildene nevner tredje kvartal 2022 som det potensielle lanseringsvinduet for Xiaomi 12 Ultra, hvilket vil si at juli, august og september er aktuelle kandidater. Xiaomi Mi 11 Ultra kom på banen i mars 2021, så det later til at årets kalender ikke matcher helt med fjorårets.

Smått kaotiske Xiaomi

Det så lenge ut til at Xiaomi 12 Ultra ikke ville bli lansert i det hele tatt – enkelte kilder hevdet at en lignende modell ville dukke opp under navnet Xiaomi Mix 5 Pro, en oppfølger til Xiaomi Mi Mix 4 fra fjoråret.



Det kan være vanskelig å holde styr på de forskjellige telefonene fra Xiaomi, delvis fordi ikke alle blir lansert utenfor Kina. Xiaomi 12 og Xiaomi 12 Pro ble opprinnelig avslørt i desember, men vi venter fortsatt på en internasjonal lansering (også her i Norge.)



Den internasjonale lanseringen av Xiaomi 12 kan finne sted allerede i februar eller mars, ifølge ryktebørsen, dermed er det grunn til å tro at Xiaomi 12 Ultra fortsatt er et stykke unna.

Kommentar: Hva vet vi om den nye telefonen?

Siden Xiaomi 12 allerede er annonsert vet vi allerede en hel del om hva slags maskinvare Xiaomi 12 Ultra vil være basert på. Vi regner selvsagt med at Ultra-varianten vil ha en del bedre spesifikasjoner enn den eksisterende grunnmodellen.



Når det gjelder rykter om hva Ultra-varianten vil inneholde, så snakkes det mye om kamerasystemet på baksiden. Etter sigende skal det være snakk om hele syv sensorer, noe som forhåpentligvis vil innebære at man kan ta ganske så gjeve bilder.



Basert på det vi har sett så langt så vil det også bety at kamerahumpen på baksiden ikke blir spesielt liten, men det gjenstår å se hva slags smarte løsninger Xiaomi finner på. I likhet med de andre telefonene i serien, så regner vi med at Ultra-modellen også kommer til å ta i bruk Snapdragon 8 Gen 1-prosessoren fra Qualcomm.



Det ovennevnte kommer nok ikke til å bli billig. Anslagene som flyter rundt på nett akkurat nå ymter om at Xiaomi 12 Ultra kommer til å koste rundt 14 500 kroner.