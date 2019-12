Withings Pulse HR er selskapets første dedikerte aktivitetsmåler

De to seneste månedene har det kommet to nye aktivitetsmålere fra Withings, og den nyeste av dem kalles Withings Pulse HR.

I kjølvannet av deres nyeste hybride smartklokke, Withings Steel HR Sport, som ble offentliggjort i september, har selskapet avduket sin første aktivitetsmåler, som faktisk ser ut som et aktivitetsarmbånd.

Pulse HR har et rektangulært design med en lang skjerm, og gjennomgående stilmessige likheter med Fitbit Charge 3 eller Huawei Band 3 Pro, heller enn det tradisjonelle klokkeutseendet vi er blitt vant til fra Withings.

En rekke egenskaper fra Withings Steel-serien er videreført her, og armbåndet kan skilte med opptil 20 dagers batterivarighet, ifølge produsenten.

Den har en pulsmåler som måler hjerteslag per minutt under treningsøkter og i timinuttersintervaller resten av dagen. Den er dessuten vanntett, så du kan måle svømmeaktivitet i tillegg til løping og sykling.

Her er det dessuten GPS-oppkobling, så om du ønsker å spore posisjonen din under løpingen, kan du også det, selv om du også må ha med deg telefonen.

Det er 30 ulike idretter tilgjengelig i armbåndets multisport-sporingsmodus, fra skiløping og ishockey til boksing og yoga. Vi har ennå ikke den komplette oversikten over disse aktivitetene, men hvis du driver med en utbredt idrett, er det en god sjanse for at du kan spore aktiviteten din der med denne enheten.

Fingeren på pulsen

Pulse HR kan også måle søvnen din, og den vil pare dataene med Withings Health Mate-appen for å gi deg en full oversikt over dine nattlige data, i tillegg til antall skritt og trening.

Det meste av statistikken vil også være tilgjengelig på målerens OLED-skjerm, en skjerm vi ennå ikke vet spesifikasjonene til.

Aktivitetsarmbåndet har et hus i rustfritt stål, og remmen er laget av silikon. Den finnes i starten bare i svart, men andre farger, som den rosa og den grå som er avbildet ovenfor, vil bli tilgjengelige i januar.

Lanseringsdatoen i Norge er usikker, men armbåndet fås kjøpt fra selskapets nettsider og fra Amazon.

Prisen på Withings Pulse HR i Storbritannia ligger på noe som tilsvarer ca. 1300 kroner, noe som er på samme nivå som Withings Steel i Storbritannia.