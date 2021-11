Windows 11 kan kjøres på 15 år gammel Pentium 4-prosessor

Windows 11 har riktignok strenge maskinkrav, kontroversielle sådan, som i teorien skal utelukke selv svært moderne PC-er fra å kunne kjøre det, men det viser seg at operativsystemet faktisk er mulig å installere på en datamaskin med en Intel Pentium 4 (Cedar Mill)-prosessor med én kjerne – en 15 år gammel børse, altså.



Denne noe overraskende faktaopplysningen ble servert av «Carlos SM», som tvitret om eksperimentet, og delte en video som viser hvordan det antikke systemet fungerer med det helt moderne OS-et (først omtalt av PCMag.)

Windows 11 in Cedar Mill Pentium 4Machine specifications:Intel Pentium 4 661 3.6 GHzASUS P5Q4 GB DDR2 800Nvidia Geforce GT 710120 GB SSDInstalled using Windows 10's PE installer pic.twitter.com/n5gTg9csKAOctober 14, 2021 See more

Som du ser i rubrikken ovenfor er det snakk om en PC som inneholder en Intel Pentium 4 661-prosessor (1 kjerne, 2 tråder), kjørende på et ASUS P5Q-hovedkort (LGA 775) med 4 GB DDR2-minne (800 MHz) og et Nvidia GeForce GT 710-skjermkort. En noe mer moderne SSD på 120 GB ble brukt til lagring. (Carlos viste forresten også frem en skjermdump av CPU-Z-valideringen.)



Det var futt nok i maskinvaren til at Carlos klarte å installere Windows 11, via en Windows 10 PE-installasjonsprosess, og han nevnte også at «Windows 11 ble installert i MBR/Legacy Boot-modus, ingen EFI-emulering var involvert.»



Carlos merket seg videre at Windows Update fungerer helt fint på den aldrende PC-en, og at den seneste kumulative oppdateringen til Windows 11 ble installert uten problemer. Når det er sagt, som du kanskje allerede har skjønt, så er ikke det nye Microsoft OS-et spesielt raskt kjørende på denne maskinvaren.

Kommentar: Nytt OS, gammel maskin – ikke risikofritt

Det er ganske spennende at en såpass treg PC faktisk klarer å kjøre Windows 11, særlig gitt at Microsoft mener maskinene som brukes er nødt til å ha en tokjerne-CPU for å få operativsystemet i gang – ikke en énkjerne-variant, som i dette tilfellet.



Det store problemet for mange maskiner er TPM 2.0-kravet, som Microsoft hevder å ha implementer av sikkerhetsårsaker (og for Secure Boot.) Ikke overraskende har ikke den gamle traveren nevnt over noen av delene. Som vi opplever her, og som våre britiske kolleger har skrevet om tidligere, så er det mulig å oppgradere til Windows 11 på en maskin uten TPM-støtte, om man tar i bruk litt mindre tradisjonelle installasjonsprosesser (noe Microsoft faktisk også har gjort kjent.)



Microsoft advarer likevel på det sterkeste at man ikke prøver seg på de mer eksperimentelle metodene, og mener videre at dette kan føre til en «maskinvarefeil», eller til og med «skade», og at det ikke er gitt at man kan laste ned oppdateringer (samtidig demonstrerer Carlos her at man faktisk kan laste ned oppdateringer – i alle fall foreløpig.)



Tross alle forbehold, så er det likevel ganske snodig at man faktisk kan installere Windows 11 på en PC med en énkjerne-prosessor som på papiret ikke støttes, med en uoffisiell metode; og at man samtidig ikke kan bruke den offisielle metoden til å installere OS-et på en PC med en 7. generasjonsprosessor fra Intel, som kom ut for bare fem år siden. Carlos tvitret også for å understreke at denne Pentium-prosessoren ikke er den eldste man kan bruke til Windows 11 – hvilket får en til å lure på hvor gamle brikker man faktisk kan bruke.