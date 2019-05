Urbanears lanserer sin første bærbare høyttaler med navnet Rålis

Den svenske lydprodusenten Urbanears har lansert sin første trådløse høyttaler, og den har fått navnet Rålis.

Den lille håndveskeformede høyttaleren er utstyrt med en bærehank, og den har IPX2-sertifisering som betyr at den vil tåle et lite regnskyld om du skulle være uheldig å bli utsatt for det.

Urbanears opplyser at et fullt oppladet batteri skal holde til 20 timers trådløs avspilling, og høyttaleren kan også fungere som en nødlader for andre enheter om behovet melder seg.

Lover god lyd i alle retninger

Rålis er utstyrt med to diskanthøyttalere som leverer 5 W hver, og en basshøyttaler som leverer 10 W. Det er også verdt å få med at de to diskanthøyttalerne er plassert på hver sin side av enheten, noe som burde sikre best mulig lyd for alle som er tilstede.

Den kan også håndtere tre ulike Bluetooth-enheter samtidig så man kan bytte på å være DJ, og trådløsrekkevidden er oppgitt til 10 meter

I kjent Urbanears-ånd er designet til Rålis ensfarget, og du kan velge mellom rød, grå og marineblå, og avspillingsknappene er diskret plassert på toppen.

Prisen på Urbanears Rålis er satt til 199 dollar, noe som burde tilsvare rundt 2000 kroner.

Bilde: Urbanears

Oppmerksomme lesere vil kanskje legge merke til at Rålis kan se ut som en slags blanding av de to nye portable høyttalerne Marshall nylig lanserte. Det er heller ikke så overraskende, i og med at Urbanears og Marshall begge produseres av det svenske selskapet Zound Industries.

Samtidig er det verdt å merke seg at Rålis er større enn Marshalls minste modell Stockwell II, og at den samtidig koster mindre. Hvis du ikke har noe imot å velge Urbanears design fremfor Marshall, ser det dermed ut som du kan gjøre et godt kjøp.